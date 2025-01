Schwabegg holt sich den Sieg beim Budenzauber

Der TSV Schwabmünchen widersetzt sich mit seiner Hallenwoche schon fast traditionell dem Futsal-Trend. Denn beim „Budenzauber“ der Herrenteams und der „Menkinger Hallenwoche“ wird weiter mit Bande gekickt. Das kam bei den Spielern und den zahlreichen Zuschauern beim Turnier der Herren gut an. In einem durchaus sportlich gutem Turnier holte sich am Ende der SV Schwabegg mit einem 2:0-Erfolg im Finale gegen den FC Königsbrunn den Titel. In der Vorrunde ging das Duell noch an die Brunnenstädter. Die gewannen ihre Gruppe, zu der neben Schwabegg auch Klosterlechfeld und Schwabmünchen zählten mit drei Erfolgen und besiegten im Halbfinale Mering mit 3:2. Schwabegg musste im Halbfinale lange zittern, gegen den TSV Kirchheim fiel die Entscheidung erst im Sieben-Meter-Schießen. Die Kirchheimer zeigten einen starken Auftritt und wurden am Ende Dritter. Der TSV Schwabmünchen präsentierte sich nicht nur sportlich als guter Gastgeber. Am Ende liefen sie als Letzter ein, dafür konnte der TSV in Sachen Umfeld und Organisation punkten.

Jetzt sind die Nachwuchskicker am Start

Nach den Herrenteams gehört die Halle an der Leonhard-Wagner-Schule bis zum Dreikönigstag den Nachwuchsfußballern. Bis dahin finden jeden Tag zwei Turniere statt, die jeweils um 9 und 14 Uhr beginnen. Samstag starten die E1-Junioren, am Nachmittag sind die E2-Teams dran. Am Sonntag treten die F1- und F2-Junioren an, am Montag kicken die G-Junioren, sowie die E1-Fußballer. Neben den Turnieren ist auch mit „Speed-Shooting“ und einer Tombola für ein Rahmenprogramm gesorgt.