Niederlage am Bodensee

Mit zwei Kleinbussen machte sich das Team am Samstagmorgen zunächst auf den Weg nach Steißlingen, um die weibliche B-Jugend in der Jugendbundesliga zu unterstützen. Diese mussten nach dem starken Auftritt am vergangenen Wochenende an diesem Tag die nächste Niederlage hinnehmen. Direkt im Anschluss ging es weiter in das nahegelegene Allensbach. Die etablierte Drittligamannschaft war im Gegensatz zu den Schwabmünchnerinnen mit einem Sieg in die neue Spielzeit gestartet. Trotz der klaren Außenseiterrolle ging die Mannschaft von Trainergespann Mario Stadlmair und Claudia Pribil nach einer guten Trainingswoche mit dem klaren Ziel ins Spiel, den ersten Sieg in Liga drei einzufahren.

