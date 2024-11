Bobingen empfängt Königsbrunn zum Derby

Am Sonntag ist wieder einmal Derbytime in der Bezirksoberliga. Der TSV Bobingen empfängt den BHC Königsbrunn um 17.30 Uhr in eigener Halle. In diesem besonderen Duell möchte keine Mannschaft als Verlierer vom Platz, daher ist dieses Nachbarschaftsduell wie immer mit besonderen Erwartungen verbunden.

Nach dem ersten Schritt in eine positivere Richtung, möchte der BHC wieder das Gesicht aus den ersten Saisonspielen zeigen und sich weiteres Selbstvertrauen hohlen. Das Team setzt dabei vor allem auf seine starke Abwehr und das schnelle Tempospiel, um die Gastgeber unter Druck zu setzen. Auch Bobingen wird den Fokus auf eine kompakte Defensive legen und versuchen, aus einer sicheren Abwehr heraus Akzente zu setzen. Doch am Ende wird entscheiden, welches Team mit mehr Selbstvertrauen und Überzeugung auftritt. Hier sind also Emotionen gefragt.

Bobingens Vorteil sind die eigenen Fans

Ein besonderes Augenmerk gilt der Heimkulisse: Bobingen ist bekannt für seine lautstarken Fans und die intensive Atmosphäre in der Halle. Der BHC wird hier besonders gefordert sein, nicht nur spielerisch dagegenzuhalten, sondern auch mental Stärke zu zeigen. Für den BHC wäre ein Sieg ein wichtiger Schritt, um eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte zu erreichen.

Die bisherigen Begegnungen dieser beiden Teams waren stets hart umkämpft und äußerst spannend. Auch dieses könnten Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen. (AZ)