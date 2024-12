Bobingen schlägt Haunstetten

Das Selbstvertrauen der Bobinger vor dem Spiel gegen den TSV Haunstetten II war immens. Der TSV Bobingen spielte bisher eine sehr starke Saison mit erst vier Minuspunkte auf dem Konto. Drei davon gegen Mannschaften, die aus der Landesliga abgestiegen waren. Noch dazu hatten sie am letzten Spieltag den BHC Königsbrunn 09 deklassiert und mit nie gefährdeten neun Toren Vorsprung aus eigener Halle geschossen.

Der Start ins Spiel war überraschend schwach. Die Bobinger Defensive stand zwar solide, doch Haunstetten traf trotzdem immer wieder. Im Angriff fehlte es an Durchschlagskraft gegen die harte Abwehr der Gäste. Vor allem in dieser Phase machte sich der Ausfall von Rückraum Links Moritz Müller bemerkbar. Das Spiel des TSV Bobingen war nicht so gefestigt, wie zuletzt. Zur Pause stand es 14:14.

Bobingens Stadlmair verletzt sich schwer

In der zweiten Hälfte entbrannte ein echtes Kampfspiel. Nach fünf Minuten in der zweiten Halbzeit mussten die Gäste eine doppelte Unterzahl hinnehmen. Diese nutzten die Bobinger, um sich eine Führung zu erkämpfen. Ihr Spiel wirkte nun sicherer. Hinten stellten sie eine bessere Abwehr. Dann bekam Jonas Stadlmair einen Schlag auf die linke Schulter und fiel mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Boden. Gleich darauf wurde er ins Krankenhaus gefahren. Die Diagnose steht zwar noch nicht fest, aber er wird länger fehlen. Das war auch während des Spiels eine Herausforderung. Gepusht durch die Stimmung der Bank und der Tribüne stand jetzt auch die Abwehr der Bobinger stärker als vorher. Dadurch funktionierte auch das schnelle Tempospiel über die beiden Außen Simon Hafner und Thomas Pillmayr. In dieser Spielphase zogen die Hausherren auf bis zu acht Toren davon. Eine Hypothek, die der TSV Haunstetten nicht mehr aufnehmen konnte. So stand es schlussendlich 31:26. (AZ)

TSV Bobingen: Manuel Fischer (TW), Niklas Geirhos, Sebastian Lenz, Jonas Vogt, Leonard Naumann (1), Johannes Schaflitzl, Jonas Stadlmair (4), Simon Hafner (6), Tobias Schaflitzl (4/1), Thomas Pillmayr (9/5), Peter Zedelmeier, Valentin Hoffmann, Nico Muliyanto (7), Benjamin Schüll (TW)