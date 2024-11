Königsbrunner Handballer wollen Wiedergutmachung

Nach der bitteren Niederlage gegen die HSG Lauingen-Wittislingen will der BHC Königsbrunn zurück in die Erfolgsspur finden. Unter dem Motto „Neues Spiel, neues Glück“ gehen die Brunnenstädter in ihr kommendes Heimspiel gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen und möchten sich vor heimischem Publikum wieder von ihrer besten Seite zeigen.

Wiedergutmachung ist das Ziel mit dem hoffentlich besseren Ende für die Heimmannschaft. Das Team hat sich dabei fest vorgenommen sich neben der Einstellung auch spielerisch zu steigern und die verlorene Sicherheit im Angriff und in der Abwehr zurückzugewinnen. Um das umzusetzen, muss sich die Mannschaft auf ihre alten Stärken besinnen, allen voran das Tempospiel, das die Heimmannschaft in den vergangenen Partien so gefährlich gemacht hat. Ein schnelles Spiel im Angriff, gepaart mit einer stabilen und intensiven Abwehrleistung, soll den BHC zurück auf Kurs bringen.

Königsbrunns Gegner kann unangenehm werden

Eine intensive Trainingswoche bietet die perfekte Gelegenheit, an der Abwehrstabilität und der Präzision im Angriff zu arbeiten. Besonders wichtig wird es sein, die technischen Fehler abzustellen, die gegen Lauingen-Wittislingen das Spiel stark beeinträchtigt haben. Trainer und Team wissen, dass diese Woche das Zusammenspiel verbessert werden muss, auch die Rückkehr einiger Spieler spielt in diesem Zusammenhang eine tragende Rolle.

Ein unangenehmer Gegner wartet zudem am Sonntag mit der SG 1871 Augsburg/Gersthofen, einem physisch starken Team, das einen harten und aufreibenden Handball spielt. Die Brunnenstädter erwarten eine harte Partie, in der es darauf ankommt, die Physis des Gegners anzunehmen und dagegenzuhalten. Die taktische Ausrichtung des BHC muss sitzen und der Fokus liegt darauf, den Ball ruhig und sicher zu spielen, ohne unnötige Fehler zu machen.

Nervenstärke und Konzentration werden entscheidend sein doch auch die tolle Kulisse vor den heimischen Fans kann zu einem Faktor werden. Ein spannendes Spiel und eine packende Stimmung in der Halle sind garantiert. Die Mannschaft freut sich auf die lautstarke Unterstützung ihrer Fans und will mit dem Spiel das positive Gefühl vom Saisonstart zurückbringen. Mit der richtigen Einstellung und einer engagierten Leistung könnte der BHC Königsbrunn am Ende ein erfolgreiches Ergebnis erzielen und neuen Schwung für die Saison aufnehmen. Los geht es um 17 Uhr am Sonntag, den 17.11.2024, in der Königsbrunner Willi-Oppenländer-Halle. (AZ)