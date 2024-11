Schwabmünchen gelingt souveräner Auswärtssieg

Der TSV Schwabmünchen hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet und in der Bezirksoberliga gegen den TSV Haunstetten II mit 34:25 (16:12) gewonnen. Die Mannschaft zeigte eine geschlossene und kämpferische Leistung, die von Beginn an keinen Zweifel am Ausgang des Spiels aufkommen ließ. Der TSV Schwabmünchen startete motiviert und konzentriert ins Spiel. Angeführt von einem treffsicheren Leonard Scholz, der bereits in den ersten Minuten einige Male einnetzte, gelang es Schwabmünchen, früh die Oberhand zu gewinnen und eine deutliche Führung herauszuspielen. Nach gut fünf Minuten stand es bereits 5:1 für die Gäste, und Haunstetten fand zunächst kaum ein Mittel gegen die offensive Schlagkraft der Schwabmünchner. Doch Haunstetten ließ sich nicht abschütteln und kam durch eine kämpferische Phase wieder heran. Zur Mitte der ersten Halbzeit wurde das Spiel kurzzeitig ausgeglichen, doch Schwabmünchen fand rechtzeitig die Antwort und baute bis zur Pause eine 16:12-Führung auf.

Schwabmünchen siegt dank mannschaftlicher Geschlossenheit

In der zweiten Hälfte knüpfte der TSV Schwabmünchen nahtlos an die erste Halbzeit an und setzte den Gegner weiter unter Druck. Während Haunstetten immer wieder versuchte, das Tempo anzuziehen, behielt Schwabmünchen die Ruhe und nutzte konsequent jede Lücke in der Abwehr der Gastgeber. Felix Hänsel und Timo Strehle trugen sich mit jeweils mehreren Toren in die Liste der Haupttorschützen ein und sorgten dafür, dass der TSV Haunstetten II keinen Weg zurück ins Spiel fand. Auch die Defensive der Schwabmünchner stand sicher, sodass Haunstetten selbst in Überzahlsituationen oft ohne zählbaren Erfolg blieb. Durch kluges Spiel und hohe Effektivität vor dem Tor wuchs der Vorsprung kontinuierlich an, und Schwabmünchen konnte das Spiel schließlich deutlich und souverän mit 34:25 für sich entscheiden. Besonders hervorzuheben ist die mannschaftliche Geschlossenheit des TSV Schwabmünchen. Leonard Scholz zeigte eine überragende Leistung als Haupttorschütze, gefolgt von Felix Hänsel und weiteren Spielern, die mit ihrem Einsatz und Engagement maßgeblich zum Erfolg beitrugen. Die Mannschaft bewies nicht nur spielerische Klasse, sondern auch taktische Disziplin und Kampfgeist. (nifra)