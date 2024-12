TSV Schwabmünchen will den nächsten Auswärtssieg

Das letzte Mal im Jahr 2024 greifen die Männer der ersten Mannschaft zum Ball. Die Reise geht am Samstagabend zum Tabellenletzten TSV Bäumenheim. Anpfiff in der Halle am Rathausplatz ist um 18.30 Uhr.

Das Team vom TSV Bäumenheim konnte sich in der letzten Saison nach seinem Aufstieg in die Bezirksoberliga knapp in der Liga halten. Am vergangenen Spieltag gelang ihm mit einem 28:29-Sieg beim TSV Haunstetten der langersehnte erste Erfolg der Saison. Enge Ergebnisse, allerdings auch immer wieder deutliche Niederlagen, wechselten sich bei Bäumenheim im Saisonverlauf ab. Im letzten Heimspiel des Jahres wollen die Gastgeber sicher alles in die Waagschale werfen, um eines der Topteams der Liga zu ärgern. Auffälligster Akteur der Bäumenheimer ist wie bereits in der letzten Saison Marek Husty, der aktuell auf Platz vier der Torjägerliste steht, allerdings aufgrund weniger Spieleinsätze den besten Torschnitt aller Spieler aufweist.

Schwabmünchen will in der Spitzengruppe bleiben

Für die Mannschaft von Trainer Christian Boppel geht es darum, sich mit einem Auswärtssieg weiterhin in der Spitzengruppe fest zu spielen und den beiden führenden Teams aus Aichach und Niederraunau zu zeigen, dass Schwabmünchen nicht nachlassen wird. Im letzten Spiel gegen den TSV Friedberg II lief es in der Abwehr mit 24 Gegentoren etwas besser, jedoch erzielten die Gelb-Blauen mit „nur“ 30 Toren im Angriff als torgefährlichste Mannschaft der Liga doch etwas weniger Tore als im bisherigen Saisonverlauf. Die Jungs um das Kapitänsgespann Reichenberger/Scholz müssen von Anfang an mit voller Konzentration in die Partie gehen und dürfen sich nicht vom Bild der Tabelle täuschen lassen. Mit Noah Kell fällt einer der Toptorschützen der Liga weiterhin aus, dafür wird Simon Ritschel dieses Mal als einziger A-Jugendfeldspieler im Kader stehen. Das 17-jährige Nachwuchstalent feierte am vergangenen Spieltag ein mehr als überzeugendes Debüt in der Ersten. Nachdem auch Sebastian Schüller weiterhin ausfällt, steht dem TSV Schwabmünchen somit zwar ein relativ knapper, aber weiterhin starker Kader zur Verfügung, der den nächsten Auswärtssieg fest anvisiert. (nifra)