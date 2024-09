Schwabmünchen will oben mitspielen

Die 1. Männermannschaft des TSV Schwabmünchen startet am Samstagabend um 20 Uhr in der heimischen Hans-Nebauer-Sporthalle in die Bezirksoberligasaison 2024/2025. Und zum Saisonauftakt empfangen die Schwabmünchner direkt den TSV Bobingen zum Derby .Nach den vielen Rücktritten und Veränderungen in der Mannschaft gab es viele Fragen um die neue Mannschaft des TSV. Aber nach den Eindrücken in der Vorbereitung können das Team, die Verantwortlichen und Fans positiv in die Zukunft schauen. „Wir haben eine richtig spannende Mannschaft am Start, die sehr gut zusammenpasst,“ sagt der sportliche Leiter Malte Knoke.

Die Leistungsträger Leo Reichenberger und Leo Scholz sind nun endgültig in den Fokus gerutscht, übernehmen viel mehr Verantwortung und führen das Team als Mannschaftskapitäne an. Mit Felix Hänsel, Sebastian Schüller und Frank Hübenthal sind weitere Leistungsträger der vergangenen Jahre mit an Bord, die jungen Spieler Noah Kell und Daniel Labermeier haben in der letzten Landesligasaison den Durchbruch in den Männerhandball geschafft und belegten in der internen Torschützenliste die Plätze zwei und drei. Mit Spannung wird die Rückkehr von Timo Strehle erwartet, der vom TSV Haunstetten zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist und über Jahre einer der Leistungsträger von Gelb-Blau war. Nach fast 1,5 Jahren Verletzungspause steht der junge Spielmacher Linus Schmid vor seinem Comeback und hinterließ in der Vorbereitung einen richtig starken Eindruck. Dazu gesellen sich mit Jonas Beran und Paul Wölke noch junge, aber auch schon erfahrene Kräfte. Der junge A-Jugendkeeper Benedikt Matthesius hat endgültig den Sprung in den Kader geschafft. Die weiteren A-Jugendspieler Lars Baur, Dominik Schikor, Simon Mayer und Simon Ritschel gehören ebenfalls dem Kader der 1. Männermannschaft an und bringen jede Menge Dynamik ins Team. Auf ihre beiden Langzeitverletzten Keeper Felix Dorsch und Rechtsaußen Lukas Mayer müssen die Schwabmünchner leider noch verzichten, beide arbeiten aber an ihrem Comeback.

Auch der TSV Bobingen wird auch mit einem veränderten Gesicht in die Saison gehen und möchte wie in den vergangenen Jahren oben mitspielen. Der Schwabmünchner Trainer Christian Boppel freut sich auf die Saison: „Als Landesligaabsteiger wird man sicherlich als einer der Aufstiegskandidaten gehandelt und diese Rolle wollen und werden wir auch annehmen. Die Pause war lang genug, das Team hat sich im Laufe der Vorbereitung in die richtige Richtung entwickelt und gerade in den letzten Wochen Fahrt aufgenommen.“ Er ergänzt: „Sicherlich werden wir nach dem großen Umbruch eine etwas andere Art Handball spielen. Es ist alles angerichtet: Saisonauftakt am Marktsamstag mit einem Heimspiel, dazu das Derby gegen den TSV Bobingen - besser kann die Saison eigentlich nicht starten.“ (NiFra)

Derby für den BHC Königsbrunn

Der BHC Königsbrunn ist schon am vergangenen Wochenende mit einem Sieg gegen den TSV Göggingen in die Bezirksoberliga gestartet. Am Samstagabend kommt es zum Derby gegen die Reserve des TSV Haunstetten. Ein bekannter Gegner für den BHC, schließlich standen sich die beiden Mannschaften schon in der Vergangenheit oft gegenüber. Eine Prognose für den Ausgang der Party ist aufgrund der wechselhaften Aufstellung der Haunstetter nur schwer möglich. Zudem hat die Heimmannschaft bisher noch kein Saisonspiel bestritten. Für die Königsbrunner ist die Ausgangslage klar und man will da anknüpfen, wo gegen Göggingen aufgehört hat. Aus einer stabilen Abwehr heraus und mit variablem Angriffsspiel soll die gegnerische Abwehr geknackt werden. Aber auch Haunstetten nutzte das erste spielfreie Wochenende, um den nächsten Gegner genau zu beobachten und so erwartet man ein Spiel auf Augenhöhe, mit tollem Handball. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Albert-Loderer-Halle. (SZ)

Icon Vergrößern Youngster Matthias Foidl (am Ball) hofft die guten Leistungen bestätigen zu können Foto: Bernhard Held Icon Schließen Schließen Youngster Matthias Foidl (am Ball) hofft die guten Leistungen bestätigen zu können Foto: Bernhard Held