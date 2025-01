Königsbrunner Handballer verlieren beim Tabellenführer

Der BHC unterliegt dem TSV Aichach in einem harten, aber fairen Spiel mit 30:24. Trotz der Niederlage zeigte der BHC klare Fortschritte und setzt einen Schritt in die richtige Richtung.

Das Spiel begann spannend und ausgeglichen, sodass keine klare Favoritenrolle erkennbar war. Die Gäste aus der Brunnenstadt überzeugten in der Anfangsphase mit großem Einsatz in der Abwehr und erkämpften sich dadurch eine knappe Führung. Befreit von jeglichem Druck spielten die BHC-Akteure mit viel Selbstvertrauen auf, was sich auch deutlich auf dem Spielfeld umsetzte. Doch eine Auszeit der Heimmannschaft Mitte der ersten Halbzeit brachte den TSV Aichach wieder zurück ins Spiel. Mit gesteigertem Biss und cleveren spielerischen Lösungen gelang es den Gastgebern, die BHC-Abwehr zunehmend zu überspielen. Dank einer weiterhin stabilen Defensive sicherte sich Aichach bis zur Pause eine verdiente Führung.

BHC Königsbrunn kommt nur kurz an die Aichacher heran

Auch im zweiten Durchgang blieb die Partie über weite Strecken ausgeglichen, doch damit schaffte es der BHC nicht, den Rückstand entscheidend zu verkürzen. In einer hitzigen Phase des Spiels kämpften sich die Gäste noch einmal auf drei Tore heran, was kurzzeitig die Hoffnung auf eine Wende brachte. Doch technische Fehler und unglückliche Spielsituationen ermöglichten es dem TSV Aichach, den alten Abstand wiederherzustellen. Am Ende brachte der Tabellenführer die Partie souverän zu Ende und festigte seine Spitzenposition.

Trotz der Niederlage kann der BHC ein positives Fazit ziehen. Die Mannschaft zeigte eine kämpferische Leistung und gab sich zu keinem Zeitpunkt auf. Auch wenn nicht alles wie geplant funktionierte, blieb das Team engagiert und zielstrebig. Diese Einstellung gilt es in die kommenden Partien mitzunehmen, um sich langfristig das nötige Quäntchen Glück zu erarbeiten und wieder Punkte einzufahren. (AZ)

BHC Königsbrunn: Schneeberger, Schwarz (beide Tor) , Hoffmann, Böhm (1), Spörhase, Foidl (2), Wineck (2), Grobe (1), Dornmair (2), Steinbrecher (3), Huber, Sailer (5), Herzog (2), Mörchen (6)