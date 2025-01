Neues Jahr neues Glück für Schwabmünchens Handballerinnen?

Am kommenden Samstag erwarten die Schwabmünchner Bundesliga-Damen einen besonderen Gegner in eigener Halle: Die langjährigen Drittligisten vom TSV Haunstetten kommen zum Derby in die Hans-Nebauer Halle. Nachdem die Gastmannschaft zu Saisonbeginn vom neuen Trainer Udo Mesch übernommen worden war, der das Haunstetter Urgestein Herbert „Hobbel“ Vornehm ablöste, hat sich im im Spiel der Rot-Weißen mit Sicherheit einiges verändert. Die Mesch-Schützlinge gestalteten ihre Saison bisher durchaus erfolgreich, und mit 11:7 Punkten belegen sie momentan den vierten Tabellenrang. Das Team, angeführt von der erfahrenen Spielmacherin Patrizia Horner, zeichnet sich vor allem durch viel Durchschlagkraft im Angriff und eine kompromisslose Abwehr aus. Momentan führen die Haunstetterinnen mit 38 Zeitstrafen und 13 gelben Karten die Strafenstatistik der dritten Liga Süd an.

Einige Akteurinnen haben schon bei beiden Vereinen gespielt

Zuletzt mussten sich die Augsburger Gäste allerdings in eigener Halle der SG Kappelwindeck/Steinbach geschlagen geben und konnten auch im Spiel davor dem Vorletzten St. Leon/Reilingen nur mit Mühe einen 30:29 Sieg abringen. Abgesehen von einem Testspiel im vergangenen Sommer sind sich die zwei Teams bisher auf dem Handballfeld noch nicht begegnet. Zwar trennen beide Teams sieben Tabellenplätze, dennoch wird es am Samstag sicherlich ein hart umkämpftes Spiel werden. Viele der Spielerinnen kennen sich persönlich, einige, wie Haunstettens Somma Dieterich oder Schwabmünchens Lara Girstenbrei haben sogar schon Spielerfahrung im jeweils anderen Verein gesammelt.

Nach punktloser Hinrunde und einigen denkbar knappen Niederlagen wird es nun endlich Zeit, dass sich für Schwabmünchen das Blatt wendet und die ersten zwei Punkte gefeiert werden können. Am liebsten natürlich gleich am Samstag um 18:00 Uhr in eigener Halle beim Doppel-Heimspieltag, um den Start in die Rückrunde perfekt zu machen. Neben intensiven Trainingseinheiten über Weihnachten konnte sich die Mannschaft auch erholen und kann nun mit neuem Schwung ins neue Jahr 2025 starten. Auf die gute Leistung im letzten Spiel gegen die SG Schozach-Bottwartal lässt sich aufbauen und so blickt das Team dem Wochenende mit gespannter Erwartung entgegen. Mit Sicherheit wird die Halle nicht zuletzt aufgrund der räumlichen Nähe gut gefüllt sein, deshalb hoffen auch die Gelb-Blauen Hausherrinnen auf breite Fankulisse. Im Anschluss freuen sich die Herren ebenso über zahlreiche Unterstützung, für sie geht es gegen die HSG Lauingen/Wittislingen. (nifra)