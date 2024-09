Saisoneröffnung der Schwabmünchner Handballabteilung

Für den kommenden Freitagabend hat sich die Handballabteilung ein Saison-Opening der besonderen Art einfallen lassen: Um 19:30 Uhr trifft die erste Männermannschaft in der Hans-Nebauer-Halle auf das Team „Legenden der Leidenschaft“. Die Neuauflage dieses Events aus dem Jahre 2013 verspricht jede Menge Spaß und eine stimmungsvolle Eröffnung der neuen Handballsaison.

Die „Legenden der Leidenschaft“ sind ein All-Star-Team, in welchem die Größen des Schwabmünchner Handballs aus vergangenen Tagen wieder vereint werden. Es wird ein Wiedersehen mit vielen früheren Publikumslieblingen geben, die zum Teil erhebliche Anfahrtszeiten auf sich nehmen. Angeführt von den Sportpiraten-Trainern Pezi Michejew und Tobi Daschner und gecoacht von den Schwabmünchner Urgesteinen Holger Hübenthal, Reinhold Weiher und Dieter Pribil möchte die alte Riege nochmal etwas Handballkunst aufs Parkett zaubern. Neben einigen der erst im Frühjahr aus der ersten Mannschaft verabschiedeten Akteuren, werden zudem auch alte Bekannte wie Matthias Hoh, Florian Klihm, Jens Barchmann und Christoph Zenzi Zerle anreisen.

Nach dem Karriereende einiger Stammspieler und dem Abstieg aus der Landesliga hat sich die erste Männermannschaft neu formiert und deutlich verjüngt. Einige Spieler aus der eigenen Jugend wurden integriert und Langzeitverletzte kehrten in den Kader zurück, sodass sich das Team von Trainer Christian Boppel in der kommenden Saison mit einem neuen Gesicht präsentiert. So werden die Zuschauer bei der Saisoneröffnung neben bekannten Gesichtern wie Leo Scholz, Leo Reichenberger und Frank Hübenthal auch Rückkehrer Timo Strehle und die Youngsters Simon Ritschel und Dominik Schikor im Aufgebot entdecken. In der Spitze beträgt der Altersunterschied der Beteiligten am Freitag bis zu 30 Jahre und die Jungs freuen sich auf das Kräftemessen mit ehemaligen Spielern und Trainern, denen sie als Kinder noch von der Tribüne aus zugejubelt haben.

Die Vorfreude auf die Saisoneröffnung ist groß

Leo Reichenberger, der neue Kapitän der ersten Männermannschaft, freut sich auf die Partie: „Seitdem wir vom Match erfahren haben, sind wir top motiviert und wollen gegen die Handballrentner mit unserer Dynamik und Geschwindigkeit überzeugen. Das Aufeinandertreffen mit alten Weggefährten und ehemaligen Trainern wird sicher sehr spaßig!“

Auch für Malte Knoke, den sportlichen Leiter der Männer 1, wird es ein besonderer Abend: „Ich freue mich natürlich sehr darauf, nochmal mit vielen alten Freunden die Handballballschuhe zu schnüren und bin begeistert, dass fast alle sofort zugesagt haben. Wir bekommen hier nochmal die vergangenen 30 Jahre der ersten Männermannschaft aufs Parkett und es wird ein tolles Wiedersehen für uns Spieler und das Publikum. Dieser emotionale Handballabend wird sicherlich ein gebührender Auftakt für eine geniale und stimmungsvolle Saison 2024/2025 des TSV Schwabmünchen!“

Im Anschluss an das Spiel lassen Fans und Spieler den Abend gemeinsam an der Bar ausklingen. Die Verantwortlichen hoffen auf einen schönen und unvergesslichen Abend mit Jung und Alt, Fans, Freunden, Gönnern, Aktiven und einfach Allen, die gerne bei den Handballern sind. Der Eintritt ist frei. (NiFra)