Schwabmünchen gewinnt gegen Bäumenheim

Nach einem spielfreien Wochenende reiste die erste Herrenmannschaft des TSV Schwabmünchen Handball als klarer Favorit nach Bäumenheim, um ihr letztes Spiel in diesem Jahr zu bestreiten. Neben den verletzten Noah Kell und Sebastian Schüller musste das Team kurzfristig auch auf Timo Strehle verzichten. Dennoch startete die Mannschaft mit einem etwas dezimierten, aber hochmotivierten Kader in die Partie. Die Schwabmünchner stellten in den Anfangsminuten eine solide Abwehr und spielten mit hohem Tempo nach vorne. Nach knapp 20 Minuten führten sie bereits mit 9:2. Der Grundstein für diese komfortable Führung war vor allem die stabile Defensive, die die Hausherren zu schwierigen Würfen zwang, sowie ein glänzend aufgelegter Frank Hübenthal im Tor. Im Angriff ließ die Mannschaft den Ball sicher zirkulieren, wobei insbesondere der junge Simon Ritschel mit drei Toren in den ersten zehn Minuten überzeugte. „Unser Ziel ist es, als Mannschaft aufzutreten und uns auf uns selbst zu konzentrieren“, erklärte Linus Schmid vor der Partie. Dieses Vorhaben geriet jedoch gegen Ende der ersten Halbzeit etwas ins Wanken. Nach einigen Fehlwürfen und fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen wurde die Atmosphäre in der Halle zunehmend hitziger. Davon ließen sich die Schwabmünchner etwas aus dem Konzept bringen, sodass sie mit einer zwar komfortablen aber umkämpften 15:9-Führung in die Halbzeit gingen.

Schwabmünchen ist in der zweiten Halbzeit überlegen

Die Ansprache von Coach Christian Boppel war unmissverständlich: „Nicht diskutieren, sondern einfach Handball spielen!“

Die Spieler setzten diese Worte konsequent um. Direkt nach Wiederanpfiff bauten sie die Führung durch schnelle Tore von Felix Hänsel, starke Abwehraktionen und die Übersicht von Leonard Scholz weiter aus. Besonders sehenswert war ein Treffer von Daniel Labermeier per Kempa-Trick.



Die Schwabmünchner ließen den Gastgebern kaum noch eine Chance und dominierten die zweite Halbzeit nach Belieben. Am Ende stand ein souveräner und hochverdienter 37:20-Erfolg auf der Anzeigetafel. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftreten der Mannschaft als Team. Genau in diese Richtung arbeiten wir weiter“, resümierte Kapitän Leonhard Reichenberger nach dem Spiel. (AZ)



Schwabmünchen: Hübenthal, Labermeier (5), Hänsel (10), Wölke (2), Reinsch (5), Matthesius, Schmid (3), Ritschel (4), Reichenberger (1), Scholz (7).