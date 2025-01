Schwabmünchen siegt in B-Jugend-Bundesliga

Während die Schwabmünchnerinnen im Hinspiel einen rabenschwarzen Tag erwischt hatten und sich deutlich mit 38:21 gegen das Jugendbundesliga-Team von Ismaning geschlagen geben mussten gewannen sie das Rückspiel.

Das Schwabmünchner Jugendbundesliga-Team befand sich zum Jahreswechsel auf dem letzten Tabellenplatz hinter Ismaning. Gleich zu Beginn der Partie starteten die Schwabmünchnerinnen mit einer aggressiven und griffigen Abwehr und konnten in den ersten fünf Spielminuten mit 3:0 in Führung gehen. Ismanings Trainer nahm sogleich seine erste Auszeit, um sein Team besser ins Spiel zu bringen. Nach 20 gespielten Minuten lagen die Schwabmüncherinnen beim Spielstand von 10:5 weiter auf Erfolgskurs. Durch zwei 2-Minuten-Strafen auf Seiten der Gelb-Blauen und das dadurch entstandene Unterzahlspiel fand die Abwehr jedoch nicht mehr den nötigen Zugriff und die Gäste aus Ismaning konnten bis zur Halbzeitpause bis auf ein Tor herankommen (15:14).

Schwabmünchen entscheidet die Partie spät für sich

In der ersten Hälfte der zweiten Halbzeit war das Spiel sehr ausgeglichen, bis der Schwabmünchner Coach in der der 48. Minute beim Spielstand von 22:22 eine Auszeit nahm. Auch der Ismaninger Coach versuchte in der 55. Minute in seiner genommen Auszeit, sein Team mit der richtigen Taktik auf die verbleibenden fünf Minuten einzuschwören. Das letzte Team-Timeout aber nahm Mario Stadlmair knapp zwei Minuten vor Spielende, in der er die entscheidenden Spielzüge für die verbleibende Spielzeit an sein Team weitergab. Schließlich war es Maresa Lochbrunner, die mit dem 27:26 in der letzten Spielminute den knappen Sieg gegen Ismaning besiegelte.

Mit dem knappen Sieg sichert sich das JBLH-Team zwei wichtige Punkte, die sie mit in die Pokalrunde nehmen werden. Durch den dritten Sieg liegt Schwabmünchen nach neun Spieltagen und 6:12 Punkten auf Rang 5. Punktgleich mit Stuttgart-Metzingen, die jedoch ein besseres Torverhältnis vorweisen können und vor dem neuen Schlusslicht Ismaning. Im letzten Spiel der Vorrunde trifft der TSV Schwabmünchen am kommenden Wochenende auswärts auf die HSG Hossingen-Meßstetten, die sich aktuell auf Rang drei in der Tabelle befinden. Ab Februar ziehen die Teams dann in die Pokalrunde ein, in der neue herausfordernde Gegnerinnen auf das junge Bundesligateam warten. (nifra)

Schwabmünchen: V. Rabus, Poppe (beide Tor), Zabel (4), S. Rabus (5), Hafner (1), Wonnenberg (5/1), Gossner (2), Weber, Dölle (4), Roth, Gilg (1), Günzel, Michael, Lochbrunner (2), Kramer (3).