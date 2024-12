Schwabmünchen verliert in Ettenheim

Das Schwabmünchner Jugendbundesligateam reiste am Sonntag nach Ettenheim. Ohne Coach Mario Stadlmair, der wegen Krankheit die Reise nicht mit antreten konnte, reisten zwölf Schwabmünchnerinnen ins Württembergische, um dort auf Punktejagd zu gehen. Leider musste das Jugendbundesligateam auf drei Stammspielerinnen verzichten. Neben den Torhüterinnen mit Zweitspielrecht, die am Wochenende für ihren jeweiligen Erstverein zum Einsatz kamen, waren Sarah Rabus und Antonia Günzel (beide Kreis) verhindert. Da sich auch die Ersatzkreisläuferin Pauline Barthel am Vortag am Daumen verletzte, musste Trainerin Maria Dushkova improvisieren. So kamen die Rückraumspielerinnen Emilia Michael und Sina Gossner unverhofft zu Einsatzzeiten am Kreis.

Schwabmünchen muss Ausfälle kompensieren

Die Gastgeberinnen der SG TG Altdorf / Ettenheim erwischten in der sehr kleinen Halle den besseren Start und lagen nach fünf Spielminuten mit 4:1 in Führung. Bis zur zwölften Minute hielt Schwabmünchnen gut dagegen und war mit 6:5 fast gleichauf. In den darauffolgenden vier Spielminuten erzielten jedoch ausschließlich die Gastgeberinnen Tore und so nahm Maria Dushkova beim Stand von 11:5 ihre erste Auszeit. Mehrere starke Rückraumspielerinnen der Gastgeber konnten die Schwabmünchner Abwehr immer wieder erfolgreich durchbrechen. Beim Spielstand von 20:12 verabschiedeten sich beide Teams in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit mussten die Schwabmünchnerinnen auf eine weitere Spielerin verzichten, da sich Rebecca Kramer in der erste Hälfte bei einem Foul am Kopf verletzt hatte. Dennoch waren die ersten zwölf Minuten der zweiten Halbzeit sehr ausgeglichen und so stand es durch ein Tor von Tabea Hafner in der 42. Minute 28:21. Durch zwei verworfene Siebenmeter und erfolgreiche Treffer der Gastgeberinnen erhöhte sich der Rückstand in dieser Spielphase jedoch auf zehn Tore (32:22). In den letzten zehn Spielminuten hatten die Gelb-Blauen den Gastgeberinnen nicht mehr genügend Reserven entgegen zu setzen und so endete das Spiel deutlich mit 40:26. Die Schwabmünchnerinnen rangieren mit zwei Siegen aus sieben Spielen und somit 4:10 Punkten im Moment auf Rang fünf in der Tabelle. (nifra)

TSV Schwabmünchen: Vanessa Rabus (Tor), Lara Zabel (3), Tabea Hafner (2), Elsa Wonnenberg (6/1), Pauline Barthel, Sina Gossner (1), Anastasia Weber, Linda Dölle (1), Lena Roth, Emilia Michael (9/2), Maresa Lochbrunner (4), Rebecca Kramer.