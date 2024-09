Niederlage zum Auftakt in Liga drei

Die erste Damenmannschaft des TSV Schwabmünchen startete am vergangenen Samstag in ihre erste Saison in Deutschlands dritthöchster Spielklasse. Gleich zu Beginn erwartete sie mit dem Absteiger HCD Gröbenzell ein Gradmesser. Die Heimmannschaft von Trainer Mario Stadlmair erwischte den besseren Start ins Spiel und konnte so nach sechs gespielten Minuten mit 5:3 in Führung gehen. Danach scheiterten die Schwabmünchnerinnen zunächst einige Male an der Torhüterin der Gäste, jedoch war Kreisläuferin Lara Girstenbrei wachsam und konnte sich direkt zweimal hintereinander den Abpraller erkämpfen, welchen sie daraufhin sicher verwandelte. Somit stand nach acht Spielminuten 7:4 Führung auf der Anzeigetafel. Dies sollte jedoch auch die höchste Führung des Aufsteigers in dieser Partie gewesen sein. Im weiteren Verlauf kämpften sich die Gäste nach und nach in die Partie und konnten nach zwei verwandelten 7-Metern in der 13. und 15. Spielminute nicht nur ausgleichen, sondern sogar in Führung gehen.