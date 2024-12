TSV Bobingen verliert in Günzburg

Am Sonntag ging es für die Männer der ersten Mannschaft des TSV Bobingen auf eine weite Auswärtsfahrt nach Günzburg. Auch wenn es sich um ein Auswärtsspiel an einem Sonntag handelte, waren die Singoldstädter hochmotiviert, den positiven Lauf der letzten Spiele aufrecht zu halten und sich auch gegen den VfL Günzburg II zu beweisen.

Doch davon merkten die Zuschauer in den Anfangsminuten leider wenig. Der TSV hatte merklich Schwierigkeiten in die Partie zu finden. Vor allem im Angriff fanden sie wenig Lösungen gegen die stark stehende Abwehr des VFL. Häufig versuchten es einzelne Spieler im Alleingang. „Am Anfang der Partie sind wir nicht als Mannschaft aufgetreten. So konnten wir dem Gegner nicht die Stirn bieten”, resümierte Nico Muliyanto nach dem Spiel. Ganz so schlimm, wie es der Rückraumspieler beschreibt, war es aber doch nicht. Zumindest in der Abwehr war der Teamgeist erkennbar. Die Bobinger brachten die nötige Härte und konnten den VfL Günzburg vor Probleme stellen. Dadurch kamen sie zwischenzeitlich wieder nah an die Hausherren heran. Doch trotz der funktionierenden Defensive spielte der VfL seine Angriffe ruhig aus und schaffte es so immer wieder den Ball im Tor unterzubringen. „Wir konnten uns viel zu selten für den Kampf in der Abwehr belohnen. Das war nicht nur kräftezehrend, sondern auch sehr demotivierend”, so Leonard Naumann. Dadurch führte der VfL Günzburg zur Pause mit 17:14.

Bobingen ist kurz vor Schluss dem Ausgleich nah

Die zweite Hälfte hatte starke Ähnlichkeiten zum letzten Spiel der Bobinger gegen Haunstetten. Wie letzte Woche entbrannte jetzt ein absolutes Kampfspiel. Die Bobingen Bank brachte wieder Stimmung in die Partie und die Spieler auf dem Feld warfen alles rein, was sie hatten. So kämpfte sich der TSV immer weiter an die Gegner heran. In der 43. Minute machte Simon Hafner den Anschlusstreffer zum 21:20. Doch in diesen Phasen schafften es die Bobinger nicht die Nerven zu behalten und ihren Lauf fortzusetzen. Immer wieder gelang dem TSV der Anschlusstreffer, doch ebenso oft zog der VFL Günzburg II wieder davon. „Aufgeben” kam für die Männer von Coach Tobias Müller jedoch nicht in Frage. In der 59. Minute gelang Nico Muliyanto der Treffer zum 30:29. „Jetzt oder nie” war die Devise der Bobinger. Wenn sie den nächsten Angriff der Gegner erfolgreich abwehren könnten, wäre ein Unentschieden noch allemal möglich. Doch Raphael Groß behielt auf Seiten der Günzburger die Nerven und verpasste mit seinem Tor dem TSV Bobingen den Todesstoß. Am Ende der Partie stand es 32:29.

Jetzt heißt es die Niederlage so schnell wie möglich verdauen und im Training weiter alles zu geben. Nächste Woche findet das letzte Spiel des Jahres gegen den jetzigen Tabellenführer TSV Aichach statt. Anpfiff ist am Samstag um 20 Uhr in der Realschulturnhalle.

TSV Bobingen: Manuel Fischer (TW), Niklas Geirhos, Sebastian Lenz, Jonas Vogt (2), Leonard Naumann (1), Simon Hafner (3), Tobias Schaflitzl, Thomas Pillmayr (2), Peter Zedelmeier (2), Valentin Hoffmann, Moritz Müller (11/5), Nico Muliyanto (8), Benjamin Schüll (TW)