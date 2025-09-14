Knapper Derbysieg für den FC Kleinaitingen

Das Duell der ehemaligen Kreisligisten TSV Königsbrunn und FC Kleinaitingen endete mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg der in diesem Jahr abgestiegenen Gäste. Den Königsbrunnern war dieses Los ja schon vor einem Jahr zugefallen.

Hieronymus Schneider

86507 Kleinaitingen

FC Kleinaitingen