Kleinaitingen gewinnt gegen TSV Königsbrunn

Fußball

Knapper Derbysieg für den FC Kleinaitingen

Im Duell der ehemaligen Kreisligisten setzt sich der FC Kleinaitingen beim TSV Königsbrunn knapp mit 2:1 durch.
Von Hieronymus Schneider
    Die Kleinaitinger Alexander und Nico Heider (rote Trikots) verteidigten geschickt hier gegen Ben Langer
    Die Kleinaitinger Alexander und Nico Heider (rote Trikots) verteidigten geschickt hier gegen Ben Langer Foto: Ronny Schneider

    Das Duell der ehemaligen Kreisligisten TSV Königsbrunn und FC Kleinaitingen endete mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg der in diesem Jahr abgestiegenen Gäste. Den Königsbrunnern war dieses Los ja schon vor einem Jahr zugefallen.

