Tänzerische Höchstleistungen in Königsbrunn

Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren es, die beim Bayernpokal im Standard- und Lateintanz an den beiden Turniertagen Samstag und Sonntag ihr Können in Königsbrunn zeigten. Neu dabei war, dass es in der Halle des Königsbrunner Tanzclubs zwei getrennte Tanzflächen gab. So konnten mehr Paare gleichzeitig auf die Fläche. Dabei waren Paare aus den Klassen D bis A. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer bekamen begeisternden Tanzsport zu sehen. Immer wieder wurden die Paare lautstark angefeuert. Getanzt wurde bei diesem Bayernpokal-Turnier Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive, Samba und Paso Doble bei den lateinamerikanischen Tänzen und im Standard zeigten die Paare den langsamen Walzer, Tango, Quickstep, Wiener Walzer und Slowfox. Zur sportlichen Einordnung sagte Udo Wendig, Präsident des Königsbrunner Tanzclubs: „Es sind sehr gute Paare am Start. Wenn man sich das Niveau, gerade in der A-Klasse anschaut, dann ist das vom sportlichen Wert her wesentlich höher, als man es zum Beispiel aus dem Fernsehen aus der Sendung ‚Let‘s Dance‘ kennt.“

