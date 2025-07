Was der neue Trainer beim ASV Hiltenfingen verändert

Nach der geglückten Rettung des ASV Hiltenfingen mit dem direkten Klassenerhalt in der Kreisliga hat der Interimstrainer Ferdinand Sedlmeier, wie vorher angekündigt, seine Mission beendet. Auf der Suche nach einem neuen Trainer wurde Abteilungsleiter Daniel Jakob bald fündig. Es ist der 35-jährige Bujar Bytyqi, der in der vergangenen Saison spielender Co-Trainer beim Bezirksligaabsteiger SV Türkgücü Königsbrunn war. Davor wirkte er als Teammanager und Co-Trainer beim SV Mering, bei dem er neben vielen anderen Stationen auch als Spieler aktiv war. In Hiltenfingen wird Bytyqi wieder als Spielertrainer die Mannschaft führen und einiges verändern.

Aufgrund seiner Kontakte kommen sechs Neuzugänge mit ihm zum ASV. Der 28-jährige Haci Ay wird sein spielender Co-Trainer. Er kommt vom Türk SV Bobingen, wo er Spielertrainer war. Vom gleichen Verein wechselt Burak Erdin zum ASV und mit Xhemajl Gashi, Besijan Ajdari und Korab Istrefi kommen drei Spieler vom FC Alba Augsburg aus der Kreisklasse Augsburg-Mitte. Vom SV Holzheim aus der Kreisliga West kommt der 27-jährige Mittelfeldspieler Agon Ismajli, der im Kosovo schon höherklassig gespielt haben soll. Ein weiterer Neuzugang ist der Stürmer Robin Ungerer. Er kommt aus den Reserveteams des Nachbarn SpVgg Langerringen, hat aber dort seit etwa zwei Jahren pausiert.

Leistungsträger verlassen den ASV Hiltenfingen

Langjährige Stammspieler und Leistungsträger verlassen dagegen den ASV Hiltenfingen. Die Brüder Ferdinand und Maximilian Geißler wollen als spielende Co-Trainer beim FSV Inningen in der Kreisklasse ein neues Kapitel aufschlagen. Maximilian Geißler war lange Zeit der Kapitän des ASV-Teams und wurde in der kritischen Phase der letzten Saison abgesetzt. Ferdinand Geißler war der unumstrittene Abwehrchef. Mit den Geißler-Brüdern wechselt auch der Abwehrspieler Sebastian Schunck nach Inningen. Yannick Hof wird in der kommenden Saison pausieren und Milosh Zhivachki, der seit dem Herbst wegen einer Schulterverletzung ausfiel, wechselt zum FC Horgau in die Bezirksliga Nord.

Nach dem Trainingsauftakt hat Bujar Bytyqi sein neues Team gleich zu einem ersten Testspiel gegen den SV Igling im heimischen Wertachstadion formiert. Die erste Halbzeit verlief vielversprechend. Mittelfeldmotor Haci Ay brachte das Team nach neun Minuten in Führung, Valentin Schmid und David Schmid erhöhten bis zur Pause auf 3:0. Im zweiten Spielabschnitt verloren die Hiltenfinger auch durch viele Wechsel den Faden und am Ende stand es 3:4 für den Kreisklassisten SV Igling.