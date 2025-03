In Überzahl den Sieg verspielt

Am Ende schlich der Favorit mit gesenktem Kopf vom Platz. Mit dem zweiten - ebenfalls unnötigen - Unentschieden in Folge sind die Schwabmünchner auf bestem Weg, ihren Vorsprung aus der Hinrunde zu verspielen. Die Souveränität des Jahres 2024 scheint dem Spitzreiter verloren gegangen zu sein. Gegen Durach fanden die Schwarz-Weißen nur selten zu ihrem Spiel und verschenkten am Ende einen durchaus möglichen Sieg.

