Langerringen und Horgau sind die ersten Finalteilnehmer

Wirklich große Überraschungen gab es nicht, beim ersten Hauptrundenturnier, das von Türkgücü Königsbrunn organisiert wurde. Da von den geplanten sechs Mannschaften nur fünf antraten, der SV Biburg musste kurzfristig absagen, wurde der Austragungsmodus geändert. Statt in zwei Gruppen die Teilenehmer für das Halbfinale zu ermitteln und danach ein Endspiel zu haben, wurde im Modus „jeder gegen jeden“ gespielt. Um Platz eins und zwei, die zur Teilnahme am Finalturnier am 29. Dezember in Neusäß berechtigen, duellierten sich Gastgeber und Bezirksligist Türkgücü Königsbrunn, der Bezirksligist FC Horgau, Kreisliga-Tabellenführer SpVgg Langerringen, Kreisligist TSV Zusmarshausen und die SG Margertshausen/Fischach aus der Kreisklasse. Türkgücü Königsbrunn schafft es nicht ins Finale

Elmar Knöchel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Langerringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis