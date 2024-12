Tore, Punkte und böse Buben

Eine bewegte Bezirksliga-Vorrunde ist zu Ende gegangen. Die Liga ist ausgeglichen, jeder kann jeden schlagen. Nicht inbedingt überraschend, aber in der Art und Weise doch verblüffend, ist die Dominanz des SSV Niedersonthofen, der in 19 Spielen nur einmal verloren hat und die Tabelle souverän anführt. Genauso verblüffend das Abschneiden von Türkgücü Königsbrunn am anderen Ende der Tabelle. Das Team hat erst einmal gewonnen und überwintert mit der Roten Laterne im Gepäck. Die beiden Aufsteiger aus dem südlichen Landkreis haben sich gut geschlagen und der Landesliga-Absteiger Bobingen behauptet sich auf dem dritten Platz. Und so haben sich der TSV Bobingen, der FC Königsbrunn, die SpVgg Lagerlechfeld und Türkgücü Königsbrunn geschlagen:

