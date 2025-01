Großaitingen Gastgeber zur Bundesliga-Relegation

Wer schafft den Sprung ins Oberhaus des deutschen Schützensports, wer bleibt drin? Dieser Frage wird am Sonntag in Großaitingen geklärt. In der Anlage der Singoldschützen steht die Relegation der Luftpistolen- und Luftgewehrschützen an. Jeweils fünf Teams pro Disziplin um die zwei freien Plätze in den jeweiligen Bundesligen.

Geschossen werden jeweils zwei Wettkämpf mit fünf Schützen pro Team mit jeweils 40 Schuss. Die beiden erzielten Gesamt-Ringzahlen werden addiert und führen dann zu einer Tabelle, die den Erst- und Zweitplatzierten in die 1. Bundesliga bringt. Der Wettkampf beginnt um 10 Uhr mit den Gewehrschützen, danach folgen die Pistolen. Gegen 16.45 Uhr soll das Ergebnis bekannt gegeben werden.

Teilnehmer

Luftgewehr: Gemütlichkeit Mertingen, SV Jockgrim, Kgl. Priv. FSG Kempten, SSVG Brigachtal, SG Endorf

Luftpistole: SG Glattbach, TSV Ötlingen, SV Hubertus Hitzhofen-Oberzell, SV Walldorf, Hubertus Rettenbach

