Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Schwabmünchen gewinnt gegen Aystetten

Fußball-Landesliga

TSV Schwabmünchen benötigt eine Standpauke

Die Landesliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen feiern einen 5:0-Sieg gegen Aystetten, der erst am Ende klar ausfällt.
    • |
    • |
    • |
    Muhammed Emirzeoglu (schwarze Trikot) schnürte gegen Aystetten einen Doppelpack
    Muhammed Emirzeoglu (schwarze Trikot) schnürte gegen Aystetten einen Doppelpack Foto: Nadine Kruppe

    Nach der Partie war durchatmen angesagt. Denn so klar, wie der 5:0-Endstand im Landkreisderby zwischen dem TSV Schwabmünchen und dem SV Cosmos Aystetten am Ende aussah, war es lange nicht. Vielmehr erinnerte es an die berühmte Ketchup-Flasche: Erst kommt nichts, dann ganz viel. Der Schwabmünchner Sieg war verdient, am Ende vielleicht ein wenig zu hoch ausgefallen. Und er benötige eine Standpauke in der Halbzeit, um eingefahren zu werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden