TSV Schwabmünchen benötigt eine Standpauke

Nach der Partie war durchatmen angesagt. Denn so klar, wie der 5:0-Endstand im Landkreisderby zwischen dem TSV Schwabmünchen und dem SV Cosmos Aystetten am Ende aussah, war es lange nicht. Vielmehr erinnerte es an die berühmte Ketchup-Flasche: Erst kommt nichts, dann ganz viel. Der Schwabmünchner Sieg war verdient, am Ende vielleicht ein wenig zu hoch ausgefallen. Und er benötige eine Standpauke in der Halbzeit, um eingefahren zu werden.

