Schwabmünchner Titel bei schwäbischen Meisterschaften

Für die Schwimmabteilung des TSV Schwabmünchen hätten die Schwäbischen Meisterschaften nicht besser enden können. Die Damenstaffeln über 100 Meter Freistil und 100 Meter Lagen sicherten sich jeweils die Titel, hinzu kamen offene Titel für Annalena Dietrich und Emilia Kothe sowie drei schwäbische Altersklassenrekorde für Luis Dießner.

Die Freistilstaffel der Schwabmünchener Damenüberzeugte mit Annalena Dietrich und Xenia Trauter, Francisca Dietrich und Emilia Kothe mit der schnellsten Zeit aller Staffelschwimmerinnen. Bei der Lagenstaffel startete die noch sehr junge Chiara Schießler mit 100 Meter Rücken. Auf Rang drei liegend übergab sie an Francisca Dietrich, die über 100 Meter Brust ebenfalls als Dritte an Annalena Dietrich übergab. Über 100 Meter Schmetterling konnte die frischgebackene Schwäbische Meisterin jedoch massiv Boden gut machen. Nun schon auf Platz zwei herangekämpft trat Emilia Kothe über 100 Meter Freistil an, überholte die führende Staffel und führte so das Team zum Sieg.

Mehrere Jahrgänge dürfen jubeln

Annalena Dietrich zeigt ihre Stärke über die Schmetterlingsdisziplinen. Sie holte zwei offene schwäbische Titel über 200 Meter Schmetterling (in 2:34,35 Min.) und 100 Meter Schmetterling (1:07,0 Min.). Über 50 Meter Schmetterling fügte sie noch den dritten Platz in der offenen Wertung hinzu. Insgesamt sammelte sie zusätzlich sechs Jahrgangstitel der Juniorenwertung 2006/2007. Emilia Kothe komplettierte das Hochgefühl des Schwabmünchener Teams mit dem deutlichen Sieg über 200 Meter Freistil in neuer persönlicher Bestzeit von 2:15, 51 Min. 50 Meter Freistil beendete Kothe mit zwei Zehntel Rückstand auf Rang zwei, wie auch 100 Meter Freistil. Über 400 Meter Freistil gewann sie Bronze.

Über vier Goldmedaillen im Jahrgang 2016 durfte sich Luis Dießner freuen. Ganz besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass drei dieser Starts neue schwäbische Altersklassenrekorde bedeuten: 200 Meter Rücken 3:05,08 Min., 100 Meter Freistil 1:20,06 Min. und 200 Meter Freistil 2:55,79 Min. Für weitere Medaillen in der Jahrgangswertung sorgten Chiara Schießler (Jahrgang 2014 – fünfmal Gold und zweimal Silber), Alexander Ungar (2011 – einmal Gold und Silber), Xenia Trauter (2010 – zweimal Silber und einmal Bronze), Leonard Geermann (2010 – Silber), Zoe Gaschler (AK20 – 1 x Silber), Francisca Dietrich (2011 – Silber) und Paul Dießner (2011 – Bronze). (AZ)