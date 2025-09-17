Icon Menü
Segeln: Andreas Jung aus Königsbrunn im Porträt

Segelsport

Der Wind ist sein Freund: So tickt Segler Andreas Jung aus Königsbrunn

Segler Andreas Jung aus Königsbrunn erkämpft sich bei der internationalen deutschen Meisterschaft den vierten Platz. Was den 46-Jährigen am Sport fasziniert.
Von Kerem Degirmenci
    Andreas Jung aus Königsbrunn liebt es, zu segeln. Der 46-jährige Königsbrunner ist dabei sehr erfolgreich.
    Foto: Patrik Spaeth

    Seit drei Jahrzehnten gehört Segeln zu seinem Leben: Seine Leidenschaft für Wind und Wellen entdeckte Andreas Jung aus Königsbrunn schon als Kind an der Seite seines Großvaters. Zuletzt belegte er bei der deutschen Meisterschaft der Korsare am Starnberger See den vierten Platz - ein Ergebnis, das er nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle als besonderen Erfolg verbuchte. Doch wie lebt der passionierte Segler abseits der Wettkämpfe und was fasziniert ihn an dieser Sportart?

