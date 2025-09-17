Der Wind ist sein Freund: So tickt Segler Andreas Jung aus Königsbrunn

Seit drei Jahrzehnten gehört Segeln zu seinem Leben: Seine Leidenschaft für Wind und Wellen entdeckte Andreas Jung aus Königsbrunn schon als Kind an der Seite seines Großvaters. Zuletzt belegte er bei der deutschen Meisterschaft der Korsare am Starnberger See den vierten Platz - ein Ergebnis, das er nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle als besonderen Erfolg verbuchte. Doch wie lebt der passionierte Segler abseits der Wettkämpfe und was fasziniert ihn an dieser Sportart?

