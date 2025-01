Ein Lauf mit vielen Siegern

Icon Vergrößern Die Freude beim Zieleinlauf war bei vielen Teilnehmern sichtbar. Foto: Christian Kruppe Icon Schließen Schließen Die Freude beim Zieleinlauf war bei vielen Teilnehmern sichtbar. Foto: Christian Kruppe

Am Ende waren sie alle abgekämpft, aber glücklich. Rund 430 Läufer haben sich am Silvestertag in Schwabmünchen auf den letzten Lauf des Jahres gemacht. Dabei galt es 6,7 oder zwölf Kilometer, wahlweise mit oder ohne Hindernisse zu überwinden. Dazu machten sich knapp 20 Kinder auf eine kleine Hindernisrunde durch den Luitpoldpark. Knapp 50 Minuten brauchte Marijan Brekalo als Gesamtsieger der „Königsdisziplin“, dem 12-Kilometer-Hindernislauf. Gut sieben Minuten später kam mit Helena Schuster die schnellste Frau ins Ziel - mit einer Zeit, die ihr eine Platzierung in den Top 10 der Gesamtwertung sicherte. Schuster hatte Spaß beim Lauf, selbst das „Frostfalle“ genannte Wasserhindernis machte ihr halbwegs Spaß. „Ging so“, sagte sie auf Nachfrage. Durch die zuletzt frostigen Temperaturen musste der Tümpel, den es zu durchqueren galt, erst einmal eisfrei gemacht werden. Einige der Läufer nahmen diese Herausforderung auch „Oberkörperfrei“ an.