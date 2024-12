Zum Jahresabschluss durch den Schlamm

Zum zwölften Mal starten am Silvestertag die Läufer des „time2run“-Silvesterlaufes am Festplatz im Luitpoldpark auf ihre bis zu zwölf Kilometer lange Runde. Die ersten Meter im Park gehen sich gemütlich an, dort warten zwei Hindernisse auf die Sportler. Weiter geht es der Feldgieß entlang Richtung Wertach. Dort wird sich das Feld trennen. Für die Sechs-Kilometer-Strecke geht es flußaufwärts bis zur Wasserwachtstation und dann zurück in den Park. Anders sieht es für die Läufer der zwölf Kilometer aus. Für die geht es über die Wertach und dann, mit einigen Schleifen, bis zur Schwabegger Brücke und dann zurück über den Park.

Schon vor Weihnachten gab es keine Startplätze mehr

Dabei wird es in diesem Jahr erstmals zwei Arten von Läufern für beide Streckenlängen geben: Die Hindernis- und die Crossläufer. „Wir wollten unseren Lauf auch für die attraktiver machen, die keine Lust auf Hindernisse haben“, erklärt Organisator Leo K–locke. Während also die Hindernisläufer kriechen, klettern und sich durch den Schlamm wühlen, laufen die Crossläufer einfach daran vorbei. Eine Idee, die ankam. Knapp mehr als 100 der mehr als 400 Starter haben sich für einen Lauf ohne Hindernisse entschieden. Eines aber eint die Läufer: Sie laufen für den guten Zweck, denn vom Startgeld geht eine Spende an die Ulrichswerkstätten. Meldungen zum Lauf sind schon vor Weihnachten nicht mehr möglich gewesen, da wurde schon die Zahl der maximalen Starter erreicht.

Während die Crossläufer - die als eigene Gruppe starten - sich den Mehraufwand der Hindernisse sparen, warten auf die Hindernisläufer Objekte mit spannenden Namen wie „Frostfall“, „Wurmloch“ oder „Reifenrallye“. Die Hindernisse, zum teil von professionellen Firmen geliefert, vom Maschinenring aufgebaut oder selbst hergestellt erhöhen den Anspruch, vor allem aber den Spaß beim Silvesterlauf. „Da ist nichts dabei, was für einen normalen Sportler nicht machbar ist“, so Leo Klocke. Der ist die Triebfeder um die Läufe in Schwabmünchen, ist aber selbst noch nie mit gelaufen. „Ich muss doch auch am Lauftag noch viel organisieren“, erklärt er dazu.

Icon Vergrößern Kostümiert und mit Rauch - beim Silvesterlauf in Schwabmünchen geht es nicht um Bestzeiten. Foto: Christian Kruppe Icon Schließen Schließen Kostümiert und mit Rauch - beim Silvesterlauf in Schwabmünchen geht es nicht um Bestzeiten. Foto: Christian Kruppe

Doch nicht nur für die Läufer ist der Schwabmünchner Silvesterlauf ein tolles Event. Auch für die Zuschauer ist es ein Spektakel. Im Luitpoldpark auf dem Festplatz finden sich Start und Ziel, der Verschönerungsverein kümmert sich um die Verpflegung. Ander Wertach, vor allem rund um das Stauwehr gibt es die meisten Hindernisse zu erleben. Für die, die Nichts verpassen möchten, hat Leo Kocke daher einen Tipp: „Am besten mit dem Fahrrad zum Lauf kommen. Dann können die Zuschauer nach dem Start raus an die Wertach radeln, dort Spaß haben und dann wieder in den Park kommen, um bei Bratwurst und Glühwein die Zieleinläufer feiern.“

Zeitplan

11.30 Uhr Start 2 Kilometer (Kinder)

12.00 Uhr Start 12 Kilometer Hindernislauf

12.30 Uhr Start 6 Kilometer Hindernislauf (beide in Startgruppen)

12.45 Uhr Start Crosslauf

14.30 Uhr Siegerehrung