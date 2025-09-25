100 Athleten beim Triathlon in Königsbrunn

Am vergangenen Sonntag fand bei perfekten Wetterbedingungen der fünfte Kingsman-Triathlon des SC-Königsbrunn statt, bei welchem rund 100 Sportler und Sportlerinnen an den Start gingen. Los ging es mit 500 Meter Schwimmen im Gymnasiumbad in Königsbrunn. Anschließend ging es nach einer kurzen Pause mit dem Huntingstart (Jagdstart je nach Schwimmzeit) auf die 20 Kilometer lange Radstrecke Richtung Bobingen und Inningen. Als letzte Disziplin ging es mit einem direktem Wechsel vom Radfahren auf die fünf Kilometer lange Laufstrecke. Diese führt quer durch den Sportpark West in Königsbrunn.

Nach einem bereits sehr spannenden Schwimmen lieferte sich die Spitzengruppe bei den Herren eine regelrechte Verfolgungsjagt auf dem Rad und kamen fast zeitgleich in die Wechselzone. Am Ende konnte sich Luis Lopes (Munich Triathlon Club) knapp vor Alexander Klimek und seinem Vereinskollegen Alexander Martens (TG Viktoria Augsburg) mit einer Zeit von 00:51:42 den Gesamtsieg unter den Herren sichern. Bei den Damen kam Andrea Gutmann (Triathlon Augsburg) vor Carolin Ilg und Hannah Mund mit einer hervorragenden Zeit von 01:00:06 ins Ziel. Unter den Staffeln konnte sich das Team der Fahrschule Richter aus Königsbrunn den Sieg mit einer Zeit von 00:57:59 sichern. (AZ)