„Kein Vertrauen mehr gespürt“ - Schwabmünchens Trainer Enthart schmeißt überraschend hin

Faustdicke Überraschung beim TSV Schwabmünchen. Trainer Benjamin Enthart hat der Mannschaft am Freitag seinen Rücktritt mitgeteilt, zuvor hat er die Abteilungsleitung über seinen Schritt informiert. „Die Abteilungsleitung hat mir nicht vertraut. Die Antipathie war spürbar“, begründet der Trainer seinen Schritt. Zuvor gab es Gespräche mit der Vereinsführung, bei denen ihm mitgeteilt wurde, dass die Zusammenarbeit mit ihm zum Ende der Saison beendet wird. „Das war für mich aber nicht ausschlaggebend, denn ich habe schon zuvor für mich entschieden, dass zum Saisonende Schluss ist“, so Enthart. Diesen Schritt begründet der 45-Jährige damit, dass er „von Beginn an kein Vertrauen gespürt habe und dies nicht besser wurde.“ Daher hat er sich für den harten Schnitt entschieden. „Es hat nicht an der Mannschaft gelegen, das ist eine super Truppe. Vor allem die Zusammenarbeit mit Kapitän Tim Uhde war toll“, so Enthart weiter, der den Abschied vom Team am Freitagabend als „sehr schweren Schritt“ bezeichnet.

Christian Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis