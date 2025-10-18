Nach Umbruch: Kleinaitinger Volleyballerinnen starten mit frischen Kräften

Die Drittliga-Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen starten am Wochenende in die neue Saison. Bei den Lechfelderinnen gab es einen großen Umbruch im Sommer. Die größte Baustelle lag aber nicht auf dem Feld. Wie die Kleinaitingerinnen die Herausforderung angehen und wer alles neu dabei ist.

Nach einer Saison mit zahlreichen Abgängen stand die Volleyball-Damenmannschaft des FC Kleinaitingen vor einer großen Herausforderung: Die Mannschaft neu zu formen und den Teamgeist wiederaufzubauen. Aus der vergangenen Saison sind mit Eva Holzmann, Spielführerin Antonia Meyer, Anni Salesch, Luisa Nowotny, Krissi Schaffner, Emilia Meyer und Brini Buddrus noch sieben Spielerinnen aus der Vorsaison dabei. Emilia Meyer muss verletzungsbedingt zunächst pausieren, unterstützt das Team jedoch von der Seitenlinie.

FC Kleinaitingen freut sich auf die neue Spielzeit

Neu im Team sind Luisa Heiduk, Paula Ewinger, Lisa-Marie Rüd, Mona Walter, Antonia Scherer sowie Rückkehrerin Steffi Kraus. Bianca Hoffmann schaffte den Sprung aus der zweiten Mannschaft in den Kader der Drittligamannschaft. 3. Liga. Ein Meilenstein war die Verpflichtung eines neuen Trainers: Julian Birkholz bringt Drittliga-Erfahrung mit, spielte jahrelang beim TSV Friedberg und zuletzt in Türkheim, musste jedoch seine aktive Karriere nach einer Knieverletzung beenden. „Schwerpunkt der Vorbereitung waren Technik, vor allem bei unseren jungen Spielerinnen, und jetzt die Mannschaftstaktik, um als neues Team zusammenzuwachsen“, so Birkholz.

Die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen um Trainer Julian Birkholz (hinten rechts) starten in die neue Saison in der Dritten Liga.

Der 36-Jährige stammt aus Ettringen und trainierte zuletzt die Damen des TSV Kirchheim. In seinem Wohnort gründete Birkholz vor rund drei Jahren eine Volleyballabteilung. „Ich musste nach meiner Verletzung meine aktive Karriere beenden und dachte eigentlich, dass ich weiter die Damen in Kirchheim trainiere“, so Birkholz. Doch Kleinaitingens Martin Meyer wurde auf den Coach aufmerksam und fragte an. „Dritte Liga zu coachen, ist natürlich eine interessante Aufgabe und Kleinaitingen liegt ja auch in der Nähe“, so Birkholz.

Der Coach freut sich, dass es nun endlich losgeht. „Wir wissen nicht, wo wir stehen und wollen jetzt endlich loslegen. Wir haben viel trainiert, wollen uns jetzt aber mit den anderen messen“, so Birkholz, der den Klassenerhalt als Ziel ausgibt. „Wir haben viele neue Spielerinnen, die erst einmal integriert werden müssen. Unser Kader ist sehr jung, die Erfahrung fehlt uns - das darf man nicht unterschätzen.“ Über die Gegnerinnen weiß der 36-Jährige noch nicht allzu viel. Nach dem Abstieg von Hochzoll und Sonthofen sind die Kleinaitinger der letzte verbliebene schwäbische Vertreter. „Es sind fast nur weite Auswärtsfahrten, aber zum Glück haben wir ja einen Mannschaftsbus“, so Birkholz.

Volleyball: FC Kleinaitingen startet mit neuem Trainer

Unterstützt wird er von den beiden Co-Trainern Markus Bettenbruch und Daniel Marticke. Die Organisation rund um das Team liegt weiterhin in den Händen von Martin Meyer. Langfristig wolle man „ein Team formen, das in den Ligen des DVV wettbewerbsfähig ist, ohne die Kleinaitinger Werte wie Zusammenhalt und Miteinander zu verlieren“. Kapitänin Antonia Mayer beschreibt die Veränderungen als spannende Chance: „Tolle, neue Mädels sind nun Teil des Teams, wodurch eine ganz neue Dynamik entsteht. Der Trainerwechsel bringt frischen Wind und viele neue Ideen, die unser junges Team langfristig sehr weit bringen können.“ Sie sieht ihre Rolle darin, die neuen Spielerinnen sportlich und menschlich zu integrieren und den Zusammenhalt zu fördern.

Auch die Spielerinnen selbst zeigen sich motiviert und begeistert von der neuen Saison: Bianca Hoffmann hebt hervor, dass sie vom deutlich höheren Tempo in der ersten Mannschaft beeindruckt ist und sich vorgenommen hat, so viel wie möglich zu lernen. Rückkehrerin Steffi Kraus freut sich auf das Zusammenspiel mit alten Freundinnen und auf eine Saison voller Spaß, Vertrauen und Erfolg.

Seit Pfingsten trainiert das Team dreimal pro Woche – einmal Krafttraining und zweimal am Ball in der Halle. Ab Mitte August folgten mehrere Trainingsspiele, Vorbereitungsturniere in Augsburg und Ulm sowie ein Trainingslager Ende September. Die neue Saison startet am Sonntag mit einem Auswärtsspiel in Erlangen. Das erste Heimspiel steigt eine Woche später, am 25. Oktober, auf das sich insbesondere die Neuzugänge freuen, um den Kleinaitinger Fanclub kennenzulernen. (AZ)