Kleinaitingen feiert Derbysieg zum Jahresauftakt

Vergangenen Samstag gewannen die Damen des FC Kleinaitingen ungefährdet gegen die DJK Augsburg-Hochzoll im Derby zum Jahresbeginn (25:11, 25:20, 20:25, 25:14). Bereits zu Beginn des ersten Satzes blieben auf Kleinaitinger Seite keine Zweifel offen, dass man an diesem Spieltag nichts anbrennen lassen will und genau wie im Hinspiel gewinnen möchte. Mit starken Aufschlägen ließ man der Annahme des Gegners kaum eine Chance und wehrte die durchschaubaren Angriffe auf der eigenen Seite leicht ab. Über 13:5 und 20:6 kam Hochzoll erst zum Ende des Satzes richtig ins Spiel und konnte noch einige Punkte verbuchen, dem Kleinaitinger Sieg aber nichts mehr entgegensetzen (25:11).

Auch in den zweiten Durchgang startete Kleinaitingen besser und zwang Hochzoll früh zu beiden Auszeiten (7:5, 12:7) und vielen Spielerwechseln, was den Spielfluss auf Kleinaitinger Seite aber keineswegs unterbrechen konnte (17:10). Nun schlichen sich erste Unstimmigkeiten in der eigenen Abwehr ein und man ließ die Gegner nochmal zum 23:20 heran kommen, ehe man den Sack zu machen konnte. Im dritten Satz häuften sich kleine Ungenauigkeiten und Abspracheprobleme, die sich unmittelbar auf den Spielstand auswirkten. Die Gegner lagen bereits sechs Punkte in Führung, bevor man sich wieder auf einen Punkt heran kämpfen konnte, den Satz am Ende aber abgeben musste.

170 Fans tragen Kleinaitingen zum Sieg

Trainer Peter Maiershofer forderte im vierten Satz dann wieder die Kleinaitinger Leidenschaft und Spielfreude: „Freut euch an euren Punkten, feiert euch! Nur so bekommen wir unser Spiel auf das Feld.“ Somit war die Marschrichtung klar und auch die rund 170 Fans in der vollen Halle trugen ihr übriges bei, um den klaren 25:14 Erfolg nach Hause zu bringen. Starke Aufschläge und ein cleveres Angriffsspiel machten es den Damen aus Hochzoll schwer, die eigenen Angriffe vernünftig aufzubauen und die gut stehende Kleinaitinger Abwehr erledigte den Rest. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung konnte man im Derby-Rückspiel wieder mit 3:1 gewinnen und zumindest in drei deutlichen Sätzen alles umsetzen, was man sich vorgenommen hatte.

Somit bleiben drei wichtige Punkte in Kleinaitingen und man festigt den fünften Platz in der Tabelle, eher es am kommenden Wochenende zum Doppelspieltag nach Dresden geht. (AZ)

FC Kleinaitingen: Nicki Mayr, Emilia Meyer, Antonia Meyer, Franzi Kexel, Anni Salesch, Niki Kandler, Ekaterina Steber, Luisa Nowotny, Krissi Schaffner, Eva Kehrstephan, Steffi Gilg, Brini Buddrus.