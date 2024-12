Kleinaitingen geht mit einem Erfolg in die Weihnachtspause

Mit einem hart umkämpften 3:2 Sieg gegen die Allgäu Strom Volleys Sonthofen gehen die Damen des FC Kleinaitingen in die wohlverdiente Weihnachtspause (25:16, 25:18, 15:25, 17:25, 15:10). Das Team startete mit klaren Vorgaben von Trainer Peter Maiershofer, den Fokus auf gute Aufschläge und eine stabile Block-Feldabwehr zu setzen, in das Spiel und die Rechnung ging auf. Bis zum 7:7 lagen beide Mannschaften gleichauf und kämpften von Beginn am um jeden Punkt. Gefährliche Aufschläge von Anni Salesch setzten die Gegnerinnen so unter Druck, dass die Blockreihe um Franzi Kexel, Emilia Meyer und Antonia Meyer leichtes Spiel hatte (14:7). Diesen Vorsprung gab man nicht mehr aus der Hand und gewann überraschend deutlich mit 25:16 den ersten Satz.

Ein wenig holpriger gestaltete sich der zweite Durchgang zumindest zu Beginn: Schnell lag man mit 3:6 hinten und auch eine Auszeit und die Einwechslung von Ekaterina Steber brachten zunächst nicht den gewünschten Erfolg und man lag zeitweise mit 3:10 zurück. Angefeuert von den rund 100 Fans kämpfte man sich zurück, konnte den Ausgleich zum 13:13 feiern und durch ein variantenreiches Zuspiel vor allem über die Außenangreifer Antonia Meyer und Anni Salesch immer wieder punkten und am Ende siegreich mit 25:18 vom Feld gehen.

Kleinaitingen muss in den fünften Satz - und überzeugt

In Satz drei und vier hatte sich Sonthofen nun an das Kleinaitinger Spiel gewöhnt und machte ihrerseits weniger Fehler. Trotz guter Abwehraktionen der beiden Liberas Brini Buddrus und Steffi Gilg konnte man den harten Angriffen wenig entgegensetzen. Die eingewechselte Luisa Nowotny konnte noch einmal neue Akzente setzen, doch leider musste man beide Sätze relativ deutlich zu 15 und zu 17 Punkten abgeben.

Nun hieß es die letzten Reserven mobilisieren und im fünften Satz noch einmal alles geben. Wieder war man bis zum Seitenwechsel auf Augenhöhe (8:7), ehe man endlich wieder mit einem stabilen Block, vor allem um Niki Kandler, Ekaterina Steber und Nicki Mayr, und eine sensationelle Abwehr um Anni Salesch und Steffi Gilg in den entscheidenden Situationen punkten konnte. Zuspielerin Franzi Kexel setzte ihre Angreifer variabel ein und konnte auch selbst immer wieder clever punkten, sodass man nach 108 anstrengenden Spielminuten als Sieger und mit zwei weiteren Punkten auf dem Konto und einem soliden 6. Platz in der Tabelle in die verdiente Winterpause gehen konnte.

FC Kleinaitingen: N. Mayr, E. Meyer, A. Meyer, Kexel, Salesch, Kandler Steber, Nowotny, Schaffner, Kehrstephan, Gilg, Buddrus.