FSV Wehringen feiert den nächsten Sieg

Wie auch letzte Woche mussten die Damen des FSV Wehringen auswärts ran. In einer starken Anfangsphase gelang es dem FSV Wehringen nicht durch eine der zahlreichen Torchancen in Führung zu gehen, was in der 14. Spielminute bitter bestraft wurde. Ein Freistoß des TSV Peiting versenkte Luisa Schwarz im linken unteren Eck zum 1:0. Durch eine Einzelaktion von Julia Stölzle erzielte Wehringen nur vier Minuten später den Ausgleich. Doch Peiting blieb effektiv. Wieder führte ein Standard der Gastgeberinnen zur Führung und erneut musste der FSV Wehringen einem Rückstand hinterherlaufen. Die Wehringerinnen betrieben viel Aufwand, um noch vor der Halbzeit einen Gleichstand herzustellen. Das Spiel fand größtenteils um den Strafraum der Heimmannschaft statt. In der 42. Minute wurde Nathalie Abröll dort durch ein Foul gestoppt. Der Elfmeter führte zum 2:2 Halbzeitstand. Julia Stölzle verwandelte zu einem Doppelpack. In der zweiten Halbzeit versuchte der FSV Wehringen das Spiel kontrollierter aufzubauen und hatte viel Ballbesitz. In der 81. Spielminute erzielte Nathalie Abröll das Führungstor für Wehringen. Die letzten Minuten überstand der FSV Wehringen und lies dem TSV Peiting keine Chance mehr. (AZ)

