Rekord und Dominanz des Gastgebers: Das war beim Wehringer Wertachlauf geboten

Trotz windigen, teils stürmischen Bedingungen konnte die 16. Auflage des Wehringer Wertachlaufs inen Teilnehmerrekord mit 174 Läuferinnen und Läufern verzeichnen. Läuferinnen und Läufer aus 26 Vereinen kämpften von der U6 bis zur M80 um Zeiten und um die schwäbische Meisterschaft.

Der erste Startschuss fiel um 13.30 Uhr. 15 Kinder der U6 machten sich auf die 350 Meter lange Runde um das Wehringer Musikerheim. Unter lautstarker Unterstützung der vielen Zuschauer kam Leo Schneider als Erster dicht gefolgt von Amelie Kade und Elias Schöpf, ins Ziel. Bei den Kinder- und Jugendläufen dominierten die blauen Trikots der LG-Wehringen. Von den insgesamt 76 jungen Startern kamen 33 von der ausrichtenden Laufgemeinschaft. Jugendleiterin und Trainerin Sabine Deuringer wurde deshalb im Rahmen der Siegerehrung für ihre Verdienste mit der silbernen Ehrennadel des DLV ausgezeichnet.

Die Siegerinnen und Sieger über 350 Meter der U8 waren Johanna Unterreitmeier und Maximilian Höck. Zwei Runden und damit 700 Meter absolvierten die Kinder der U10, angeführt von Samuel Baumgartner von der LG Wehringen und Margarethe Schmidt vom TSC Mering. Bei der U12 gewannen Dustin Kusterer bei den Jungen und Sofia Keck bei den Mädchen.

Der gemeinsame Lauf der U14 und U16 über 1050 Meter wurde vom Lauftalent der LG Augsburg, Julian Lang, dominiert. Der amtierende bayerische Vizemeister über 3000 Meter siegte mit sehr großem Vorsprung in einer Zeit von 3:15 Minuten. Die Gewinner der WJ U16, Laura Simanowski, WJ U14, Freya Schnitzler und MJU14, Nils Rau, kamen alle von der LG Wehringen.

Hochkarätig besetzt war in diesem Jahr der Fünf-Kilometer-Lauf, der erstmals nicht nur als Hobbylauf, sondern als schwäbische Meisterschaft der U18/U20 ausgetragen wurde. Magdalena Mayer hat in diesem Jahr bereits die bayerische Meisterschaft im Triathlon über die Sprint-Distanz errungen und zählt zu den besten deutschen U20 Läuferinnen über 10 Kilometer. Am Samstag konnte die Starterin der TG Viktoria Augsburg die schwäbische Meisterschaft in einer Zeit von 18:35 Minuten für sich entscheiden. Schwäbische Meisterin der U18 wurde das Talent der LG Wehringen, Laura Deuringer, in 21:19 Minuten. Der Meistertitel bei der männlichen Jugend U18 ging an Lukas Weber vom TSV Nieder- und Hohenraunau in 19:24 Minuten, gefolgt von Fabian Kratofil von der LG Wehringen mit 20:02 Minuten. Gesamtsieger wurde das oberfränkische Lauftalent Noah Möller vom TSV 1860 Staffelstein in 15:58 Minuten. Der bayerische Meister in der U18 über 1500 und 3000 Meter nahm die weite Anreise auf sich, um die Strecke zu einem Leistungstest zu nutzen. Beachtlich war auch die Leistung der Wehringer Mark Henshaw, Sophie Paulin und Simon Pfleger, die jeweils die Plätze zwei bzw. drei belegten.

Wehringen gewinnt auch Mannschaftswertung

Höhepunkt des Nachmittags war der Hauptlauf mit schwäbischer Meisterschaft. 68 Läuferinnen und Läufer machten sich auf die Zehn-Kilometer-Strecke. Vom Start an war der favorisierte Wehringer Noah Cais zusammen mit seinem Trainer, Manuel Hein in Führung, die beide bis zum Ziel behielten. Nach 34:37 Minuten und jeweils persönlicher Bestzeit ließ der Trainer seinem Schützling den Hauch einer Fußspitze Vorsprung. Cais, der in seiner Paradedisziplin 3000 Hindernis Jahresbestzeit der deutschen U20-Athleten lief und derzeit Platz fünf in Europa belegt, ist nun auch schwäbischer Meister. Dritter wurde Johannes Mensch vom TSV-Nieder- und Hohenraunau. Durch einen starken Lauf von Florian Paulin als Sechster konnte sich die LG Wehringen auch den Mannschaftstitel sichern. Schwäbischer Vizemeister wurde die Mannschaft der TG Viktoria Augsburg vor Wehringen II mit Markus Simnacher, Tobias Schmidl und Robert Brandl.

Schwäbische Meisterin der Frauen über 10 Kilometer wurde Carolin Bayer von der TG Viktoria Augsburg vor Katrin Geiger vom SV Streitheim. Von den umliegenden Vereinen darf sich Elke Bures vom Lauftreff Kleinaitingen, schwäbische Meisterin in der Altersklasse W40 nennen. (AZ)