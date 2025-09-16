Trainingslager im Norden: Wie sich der Skiclub Königsbrunn auf die Saison vorbereitet

Es ist 5.30 Uhr in der Früh am Skiclub-Heim in Königsbrunn. Der Vereins-Bus, ein Ford-Transit 9-Sitzer, ist bis unters Dach beladen. An Bord sind Slalomstangen in etlichen Größen, viele Skier und Stöcke, Skischuhe-Taschen und schließlich vier Athletinnen und Athleten des SC Königsbrunn sowie ein Duo vom Partner-Skiclub Burig aus Mindelheim sowie zwei Trainer. Ganz ungewohnt geht es nicht in Richtung Alpen, sondern nach Norden. Es steht ein fünftägiger Lehrgang in der Skihalle im belgischen Peer an.

Eine Skihalle müsse man sich laut Königsbrunns Abteilungsleiter Ski Alpin Manuel Bschorr vorstellen, wie ein riesiger Gefrierschrank, der auf Stelzen steht. Drinnen gibt es eine Piste auf der dauerhaft eine Temperatur von -1 Grad herrscht und beste Bedingungen, um sich auf die bevorstehende Saison vorzubereiten. Es gibt vier Linien, auf denen man trainieren kann, der Trainer auf der Linie eins gibt den Kurs vor und alle anderen setzen im gleichen Rhythmus nach. Trainiert wird aufgrund der geringen Länge der Piste meist Slalom.

„Dort trainieren wir als kleiner, regionaler Verein an der Seite sowohl von Allgäuer und Münchener Skiverband als auch von Welt- und Europacup-Teams. Wir haben ein Ziel: Kindern und Jugendlichen den ambitionierten alpinen Skisport zu ermöglichen, auch wenn man nicht in den Bergen wohnt und kein Profi werden möchte“, so Bschorr. Insgesamt standen sieben Einheiten zu je zwei Stunden auf dem Programm. Es ging zur Eingewöhnung los mit Stangen. Die Königsbrunner steigerten sich über Doppeltore mit Flaggen bis hin zu den dicken Slalomstangen, die auch im Weltcup verwendet werden.

Wintersport: So trainiert der Skiclub Königsbrunn

Die Athletinnen und Athleten, die im Alter von 12 bis 16 Jahren sind, fuhren selbstständig ihre Runden in der Halle, während die Trainer unten warteten, um die Fahrten gemeinsam zu analysieren und Tipps zur Verbesserung der Technik zu geben. Auch werden mehrere Fahrten pro Tag gefilmt, damit sich der Athlet selbst sehen und man die Fahrt am Abend in Ruhe und in der Wärme analysieren kann. Aufgrund der kurzen Länge des Liftes brauchten die Mitglieder des Königsbrunner Skiclubs für einen Umlauf nur ca. sieben Minuten. So waren deutlich mehr Abfahrten als sonst an einem ganzen Wochenende auf einem Gletscher. Bschorr: „Das macht das Training in der Halle so effektiv und sinnvoll.“

Als Trainer waren Felix Bayerle und Bschorr mit dabei, beide haben in den vergangenen Jahren Trainerlizenzen vom deutschen und österreichischen Skiverband erlangt. Neben den intensiven Einheiten auf Ski, standen noch einige Konditionseinheiten auf dem Programm, in denen sowohl Ausdauer, Koordination und Kraft, als auch der Teamzusammenhalt geschult werden. Bereits in drei Wochen, wenn dann hoffentlich der erste Schnee im Hochgebirge gefallen ist, geht das Training dann auf dem Gletscher im hinteren Pitztal weiter. „Wir freuen uns schon auf die frische Bergluft, den reinweißen Natur-Schnee und natürlich die atemberaubenden Sonnenaufgänge.“ Interessierte Skifahrer zwischen sechs und 18 Jahren können sich bei Bschorr unter Telefon 01734858277 melden. (AZ)