Kreismeister und World-Cup-Gewinner auf einer Bühne

Schwabmünchen ist eine Sportstadt. Dies bewies die gemeinsame Sportlerehrung des TSV und der Stadt. 187 Sportler aus sechs Vereinen wurden dabei für ihre Erfolge geehrt. „Eine unfassbare Zahl“, wie Bürgermeister Lorenz Müller feststellte. Der TSV Vorsitzende und Sportreferent des Stadtrates, Reinhold Weiher zeigte an Hand von Dart-Shootingstar Luke Littler, Fußball-Legende Mario Basler und Ski-Ikone Lindsay Vonn drei Faktoren auf, die beim Sport unerlässlich sind. „Mentalität, Talent und Ehrgeiz sind die Dinge, die den Unterschied ausmachen können“, so Weiher. Stolz dürfte er auch auf den Umstand sein, dass 104 der Geehrten aus dem TSV stammen.

„Die Ehrung bekommt man nicht so einfach“, stellt Bürgermeister Lorenz Müller fest. Am meisten freute es ihn, dass viele Kinder und Jugendliche zu den Geehrten zählen. Dabei hob er auch die Bedeutung der Eltern hervor, die ihren Nachwuchs beim Sport unterstützen. „Zudem wurde es keinen Sport und keinen Erfolg geben, würden sich nicht so viele ehrenamtlich darum kümmern. Egal ob Trainer oder Platzwart, ohne dieses Engagement geht nichts‘“, so Müller.

Große Vielfalt in der Schwabmünchner Sportwelt

Die große Vielfalt in der Schwabmünchner Sportwelt zeigte auch, das neben dem „großen“ TSV fünf weitere Vereine dabei waren, die sich auf elf Sportarten verteilten. Geehrt wurden Erfolge, angefangen von Kreismeistern über bayerische und deutsche Titel bis hin zu den Erfolgen bei World-Cup-Veranstaltungen und Weltmeisterschaften. So fand sich auf der Bühne aus kleinen Nachwuchssportlern, die ihre ersten Erfolge feiern konnten über die Handballdamen, die mit Erwachsenen- und B-Jugendteam im vergangenen Jahr das Maß aller Dinge im Schwabmünchner Mannschaftssport waren, bis zu den Kampfsportlern, die internationale Erfolge feiern durfte.

Icon Vergrößern Die Handball-Damen und B-Juniorinnen wurden für ihre sensationellen Aufstiege geehrt. Foto: Christian Kruppe Icon Schließen Schließen Die Handball-Damen und B-Juniorinnen wurden für ihre sensationellen Aufstiege geehrt. Foto: Christian Kruppe

Bürgermeister Lorenz Müller zeigte sich nicht nur ob der sportlichen Erfolge dankbar, „mit denen Schwabmünchen einen Spitzenplatz in der Region einnimmt“, sondern hob vor allem den gesellschaftlichen Wert des Sports hervor. „Im Sport, in den Vereinen werden wichtige Werte weitergegeben. Hier wird vermittelt, wie wichtig Worte wie Zusammenhalt oder Kameradschaft sind. Sport ist mehr, als nur ein sinnvoller Zeitvertreib.“ Auch aus diesem Grund ist es dem Bürgermeister wichtig, dass die Stadt die Verantwortung für den Sport und die Vereine auch in wirtschaftlich schweren Zeiten bewusst ist. „Wir werden am Sport nicht sparen“, verspricht der Bürgermeister den Sportlern.

Die geehrten Sportler TSV Haunstetten Frisbee MoritzKlimesch

TSV Schwabmünchen

Gerätturnen Laura Dölle, Tabea Fendt, Maria Glaisner, Lina Ortmann, Lea Zimmer, Sarah Bauer, Sarah Hefele, Emilia Kaminski, Romina Schuster, Romy von Spalden

Handball Alina Birnkammer, Lara Girstenbrei, Carolin Globisch, Patrizia Haslauer, Öykü Hiemer, Laetizia Michael, Theresa Reuther, Damaris Rheindt, Selina Scholz, Celine Würdinger, Kim Bartosch, Somma Lotte Dieterich, Julia Franz, Sophie Hertle, Sesil Incidelen, Lea Lammich, Luisa Merkle, Lara Rettermeier, Janine Schanda, Cosima Würdinger, Sara Adibas, Pauline Barthel, Anna Demharter, Linda Dölle, Sina Gossner, Leni Groner, Tabea Hafner, Rebecca Kramer, Lena Spatz, Amanda Tutte, Jule Jo Warth, Elsa Wonnenberg, Lara Zabel

Judo Herbert Baur

Leichtathletik Aaron Bauer, Marie Julie Beißer, Rainer Brachmann, Leonie Deschler, Luc Dlouhy, Miriam Dreher, Matthias Eisenbarth, Vivian Graf, Elian Gröll, Noah Hafner, Jonas Kell, Obaidullah Khan, Sharifullah Khan, Nora Körber, Magdalena Kreuzer, Susanne Kreuzer, Jonathan Krohns, Marina Labermaier, Sabine Labermeier, Felix-Leonhard Litzel, Luca-Sebastian Litzel, Daniel Mauermann, Katharina Müller, Lisa Müller, Jonathan Neidinger, Michael Pfeifer, Sebastian Randelzofer, Simon Ritschel, Stefan Ritschel, Gisela Rosen, Susanne Rost, Pia Scheuermann, Daniel Sturm, Elise Woitek

Schwimmen Luis Dießner, Annalena Dietrich, Emilia Kothe, Hannah Söllner, Nelly Söllner, Xenia Trauter, Pauline Wanner

Taekwondo & Kickboxen Aylin Albayrak, Melisa Altuntas, Ruben Miguel Antunes, Jakub Dambek, Jana Lea Heiß, Jonas Klamer, Andreas Sebastian Lucaci, Arcan Özel, Michael Wlassow, Linus Woitke, Moritz Woitke

Tischtennis Peter Angerer, Günter Englmeier, Stefan Fischer, Christian Fürst, Peter Klaiber, Stefan Kraus, Alexander Papoutsis, Michael Sattelmayer

Reit- und Fahrverein Schwabmünchen Reiten & Voltigieren Paula Brockmann, Sarah Schneider, Lena Müßig, Sophie Ammann, Carla Doll, Amelie Gistl, Monika Hundseder, Johanna Schweiger, Ronja Simmet, Charlotte Strauß, Serafina Conti, Hannah Geldhauser, Sophie Haußmann, Lisa Kammler, Maja Krepp, Pia Rau, Leonie Sailer, Annabell Sawade-Meyer, Felix Haußmann, Lena Müßig, Mirjam Weh

Luftsportverein Schwabmünchen Segelkunstflug Sören Haaphoff, Johannes Kirstein, Matias Schultz

SKC Fortuna Schwabmünchen Sportkegeln Hans-Peter Breyer, Markus Below, Reinhold Below, Stefan Genßler, Christian Lindner, Luca Schaller, Günther Schuler, Johannes Baumann, Brigitte Below, Andrea Englisch, Walter Hettenkofer, Nadine Stephan

Sportschule Chon-Ji Taekwondo & Kickboxen John-Mathis Bedime, Max Bertele, Leopold Blätz, Rosalie Blätz, Rudolf Bültermann, Tessa Daumann, Luca Eckertz, Yvonne Fischer, Liana Fohn, Benjamin Fuchsluger, Lennart Furek, Rafael Furek, Lea Gattinger, Michelle Gebbensleben, Sofia Hämmerle, Ben Kaufinger, Davina Knöpfle, Melanie Knöpfle, Jannick Liedtke, Noomi Lochner, Vanessa Marx, Sebastian Müller, Rares Olteanu, Giulia Oppedisano, Salvatore Oppedisano, Merle Rauscher, Luna Roseto, Lian Schmalbach, Jonathan Schmid, Killian Schmidt, Raphael Schork, Robin Schork, Andreas Silantev, Darline Springer, Philipp Stadler, Fabian Stauß, Maximilian Stauß, Niklas Szöke Ilaria Usai, Anisa von Rüden, Samia von Rüden, Sam Wesch, Sophia Wesch, Oscar Wiblishauser, Nadine Wörrle, Luca Ziegler