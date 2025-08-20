Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Stadtbauspiel im Ferienprogramm: Große Preisunterschiede im Landkreis Augsburg

Landkreis Augsburg

Zehn oder 160 Euro für das Stadtbauspiel: Warum die Preise in der Region so unterschiedlich sind

Das Stadtbauspiel gehört in vielen Orten zum Ferienprogramm. Kinder lieben es. Wieso die Preise sich innerhalb des Landkreises Augsburg stark unterscheiden.
Von Elmar Knöchel
    • |
    • |
    • |
    Hämmern, sägen, werkeln. Wie hier in Gersthofen gibt es viel zu tun, bei den Stadtbauspielen im Landkreis Augsburg. Nicht nur das Material verursacht teils hohe Kosten.
    Hämmern, sägen, werkeln. Wie hier in Gersthofen gibt es viel zu tun, bei den Stadtbauspielen im Landkreis Augsburg. Nicht nur das Material verursacht teils hohe Kosten. Foto: Katharina Decher

    Sechs Wochen Ferien. Was für Kinder und Jugendliche ein Grund zur Freude ist, kann Eltern durchaus vor Probleme stellen. Sechs Wochen Urlaub am Stück? Kaum machbar. Wohin also mit den Kindern, wenn die Eltern arbeiten? Ferienprogramme können helfen. Organisiert werden sie von den Städten und Gemeinden. Unterstützt von Gewerbetreibenden, Privatpersonen, Vereinen und Verbänden werden Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche angeboten, um ihnen schöne Ferienerlebnisse zu bescheren - und gleichzeitig die Eltern zu entlasten. Aber wie kommt es, dass ein besonders beliebter Programmpunkt, das Stadtbauspiel, an einem Ort im Augsburger Land 16 Mal so teuer ist, wie an einem anderen?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden