Schwabmünchen feiert drei Tage lang das Stadtfest

Schwabmünchen feiert: Das Stadtfest findet von Freitag, 19. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, auf dem Stadtplatz, in der Fuggerstraße und im Stadtgarten statt. Die Vereine bieten eine bunte Auswahl an Aktionen und eine breite kulinarische Palette. Partystimmung versprechen die Open-Air-Konzerte am Abend.

Lange Tafel im Stadtgarten

Am Freitag, 19. Juli, startet das diesjährige Stadtfest um 18:30 Uhr mit einer Langen Tafel im Stadtgarten. Was lange währt, wird hoffentlich dieses Jahr klappen. „Nachdem die Lange Tafel letztes Jahr wegen Regen ins Wasser gefallen war, drücken nun alle die Daumen“, sagt Veranstaltungsmanagerin Marilena Eberle. Das gemütliche Beisammensein an der Langen Tafel aus Biertischgarnituren wird musikalisch mit Country-Musik der Band Station 59 von Tanja Kitzberger untermalt. Mitgebrachte Speisen und Getränke können in Gesellschaft genossen oder sogar geteilt werden. Wer möchte, kann am Stand des Weltladens Schwabmünchen fair gehandelten Wein und Limonade kaufen. Der Gebrauchs- und Sporthundeverein verkauft Spritz und frische Waffeln. Am „Fairtrade-Tisch“ freut sich die Steuerungsgruppe Fairtrade über Interessierte, die mehr zum Thema erfahren möchten.

Samstag und Sonntag stehen dann unter dem Motto „Essen-Trinken-Feiern“. Am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr bieten die Vereine mit Gastro- und Aktionsständen auf dem Stadtplatz und einem Teil der Fuggerstraße gute Unterhaltung und viele Speisen und Getränke. Der TSV Schwabmünchen lockt an der Raiffeisenstraße mit verschiedenen Spielgeräten und einer Hüpfburg. Gegenüber kann das Parkbähnle des Verschönerungsvereins bestaunt werden, während der Gesang des ältesten Schwabmünchner Vereins, der Liedertafel Schwabmünchen, in der Fuggerstraße ertönt.

Medienflohmarkt, Kindermusical und Schattentheater

Die Stadtbücherei Schwabmünchen bietet am Samstag und Sonntag einen Medienflohmarkt und ein kostenloses Vorlesetheater für Kinder ab vier Jahren, jeweils um 14, 15 und 16 Uhr.

Die Kinder- und Jugendchöre der Pfarrei St. Michael führen am Freitag und Samstag um 18 Uhr das Kindermusical „Tuishi Pamoja“ im Pfarrzentrum auf. Karten gibt es bei Schreibwaren Wenger.

Am Freitag um 16 und 17 Uhr bietet das Museum in der Holzheystraße ein Schattentheater der Schreibwerkstatt Schwabmünchen passend zum derzeitigen Ausstellungsthema „Zirkus“ an. Ida Häusser schrieb das Stück „Antonina im Zirkus Papanatschi“. Das Stück dauert etwa 20 Minuten. Der Eintritt ist frei. Spenden für Museum und Galerie sind gern gesehen.

Folgende Stände sind nur am Samstag vor Ort: Beim Schachclub Schwabmünchen gibt es für Kaffee- und Kuchenfans auch die Möglichkeit, eine Partie Schach zu spielen. Auf dem Parkplatz Neue Mitte bietet das THW Schwabmünchen Tretautofahren an und die Vespa-Freunde Lechfeld treffen sich zu einer Vespa-Schau. Das Netzwerk Integration veranstaltet einen Kunst-Workshop an seinem Stand in der Fuggerstraße.

Das ist am Samstag und Sonntag im Stadtgarten geboten

Das Bühnenprogramm im Stadtgarten im Überblick.

Samstag:

16 Uhr: Tanzgruppe Sunny Kids

16:15 Uhr: Trachtenkapelle Alpengruß

17 Uhr: Smüsli mit einem Improtheater

17:20 Uhr: Kammerchor Schwabmünchen

19.30 Uhr: Nach dem Soundcheck ab 19:30 Uhr spielt die fünfköpfige Rockband Ersn’t Funk um Tobias Burann-Drixler Songs der letzten Jahrzehnte, unter anderem von Chickenfoot, Greta van Fleet, Muse oder The Pretty Reckless.

21 Uhr: Der Hauptact beginnt um 21 Uhr mit den sechs jungen Musikern von Solid Age. Bester Partymix aus den 80ern, 90ern und den aktuellen Charts sorgen bis 24 Uhr für gute und ausgelassene Stimmung.

am Sonntag:

5 Uhr: Tanzgruppe Sunny Kids

15:15 Uhr: Tanzgruppe Flippies

15:30: Uhr Schwabmünchens Tanzwelt

15:45 Uhr: TSV Taekwondo und Ju-Jutsu

16 Uhr: Menkinger Garde und Jugendgarde

16:15 Uhr: Liedertafel Schwabmünchen

18 Uhr: Der Sonntag endet mit zwei Open-Air-Konzerten. Den Anfang macht ab 18 Uhr Soulmine mit Soul- und Funkmusik, anschließend beendet die Band Slowhand mit Stücken von Jimmi Hendrix, Elvis Presley, John Lennon und Bob Marley das Stadtfest.