Wie kam es zum Abwasserrückstau?

Beim Starkregen am ersten Juni-Wochenende bekamen besonders die Bewohner an der Kelten- und Herbststraße in Kleinaitingen ein Problem. Die Kanalisation war so vollgelaufen, dass die Rückstauklappen ihrer Häuser dicht machten. Damit wurde zwar verhindert, dass Schmutzwasser in die Häuser drang, aber die Bewohner konnten das eigene Abwasser nicht mehr einleiten. Das heißt, sie konnten weder Toiletten noch Duschen oder Wasch- und Spülmaschinen benutzen.

Warum Starkregen die Kanalisation überlastet

Die Überlastung der Kanalisation trat ein, weil zu viel Regenwasser innerhalb zu kurzer Zeit in das Kanalsystem gelangt war. Der Kleinaitinger Kanal ist für solche Wassermassen schlichtweg nicht ausgelegt, denn er ist bereits 40 Jahre alt und für deutlich weniger Anlieger gedacht als mittlerweile in Kleinaitingen wohnen. Durch den Bau weiterer Häuser ist Kleinaitingen gewachsen und damit ist auch die Einleitungsmenge größer als früher, stellte der Kleinaitinger Bürgermeister Rupert Fiehl in der jüngsten Gemeinderatssitzung fest. Die Dimension des Kanals für das Abwasser reiche aber weiterhin aus.

Noch nicht geklärt ist, auf welchem Weg das Regenwasser in die Kanalisation gelangte. Möglich wäre einerseits, dass Oberflächenwasser von Privatgrundstücken oder über Straßengullis in den Kanal gelangt ist. Das genaue Ergebnis der Ursachenforschung des Ingenieurbüros Tremel steht aktuell noch aus.

Renaturierung Lech

Ein weiteres Thema im Gemeinderat war das Gewässerentwicklungskonzept zur Renaturierung des Lechs. Das zuständige Wasserwirtschaftsamt Weilheim hat die Gemeinde Kleinaitingen zu einer Stellungnahme aufgefordert. Dabei ging es um Schaffung von Seitengewässern des Lechs und Lebensräume für Flora und Fauna. Auch über mögliche Grundstückskäufe aus dem Bundeswehrgelände wurde gesprochen. Da die Gemeinde Kleinaitingen kein Gelände am Lech besitzt, stimmte sie dem Entwicklungskonzept zu.