Hinter den Kulissen der Start-ups: Wer gründet aktuell in der Region Augsburg?

Vor knapp einem Jahr hat Lisa Schuler-Liepert mit der Start-up-Beratung begonnen. Alles fing mit mehreren LinkedIn-Anfragen von Start-ups und einer Anfrage nach Unterstützung von ihrem ehemaligen Chef an. Dadurch kam Schuler-Liepert zur Selbstständigkeit. „Als ich die ersten Anfragen hatte, war es natürlich super einfach, zu sagen: Ich mache mich jetzt nebenberuflich selbstständig.“ In den vergangenen Jahren konnte sich die Gersthofenerin ein großes Netzwerk aufbauen.

Schuler-Liepert hat Internationales Wirtschaftsingenieurwesen studiert. „Nach dem Studium habe ich dann als Projektingenieurin angefangen“, sagt sie. Anschließend arbeitete sie drei Jahre bei der Quantron AG. „Quantron war früher selber ein Start-up, da habe ich mein Handwerkszeug gelernt.“ Aktuell ist sie fest angestellt bei Hosokawa Alpine in Augsburg, als Referentin für den Vorstand. Die Startup-Beratung betreibt die 30-Jährige nebenberuflich. Ihr Vorteil: Sie kennt beide Seiten - die der Investoren und die der Start-ups.

Die Entwicklung ist schwerer geworden

Bei ihrer Beratung achtet sie darauf, nicht zu viele Firmen gleichzeitig zu betreuen. „Ansonsten geht der Fokus verloren“, sagt Schuler-Liepert. Die Entwicklungsstadien reichen von den Anfängen eines Konzepts bis hin zu Start-ups, die schon ein Produkt und Kunden haben, aber noch weiter wachsen möchten. Schuler-Liepert achtet auf die jeweilige Entwicklung und erarbeitet individuelle Pläne mit den Gründern. „Ganz wichtig ist mir eine offene und ehrliche Kommunikation“, betont sie.

Mit ihrer Beratung hat sie einige Ziele: „Ich möchte das weiter aufbauen und die Start-ups erfolgreich werden lassen.“ Sie berichtet auch von Rückschlägen. Die Unterstützung von der Konzeptphase in die Umsetzungsphase fehle oft noch, sagt Schuler-Liepert. Laut ihr ist die schwächelnde Wirtschaft auch in der Start-up-Branche spürbar. „Die Entwicklung ist nicht so leicht, wie vor fünf bis sieben Jahren.“ Damals sei es einfacher gewesen, Unterstützung von Investoren zu gewinnen. Heute sei das Team ein entscheidender Faktor. Neuen Gründern und Gründerinnen rät sie: „Anfangen ist erst einmal das Wichtigste. Vieles ergibt sich auf dem Weg, wenn man startet.“ Ein Netzwerk und Kommunikation seien gerade am Anfang besonders wichtig, betont Schuler-Liepert. Dabei könne man LinkedIn nutzen.

Die Beratung als Traumberuf

Für sie ist die Arbeit mit den Start-ups mehr als ein einfacher Job. „Wenn man helfen kann, das Start-up wachsen zu lassen, groß werden zu lassen und erfolgreich zu sein, ist es für mich ein großer Ansporn und macht mir einfach so viel Spaß, dass es sich gar nicht wie Arbeit anfühlt“, sagt Lisa Schuler-Liepert.