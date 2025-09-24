Leinwandflimmern und klappernde Nadeln: Filmevent trifft in Königsbrunn auf Handarbeit

Kino und Handarbeit – wie das zusammengeht, zeigen die Strickliesln Königsbrunn. Zusammen mit dem Cineplex veranstalteten sie zum zweiten Mal das Strickkino. 35 handarbeitsbegeisterte Damen brachten ihr Strickprojekt mit in den Saal. Bei gedimmtem Licht schauten sie den Film „Die Heldin“ von Petra Volpe - und ließen nebenbei die Nadeln klappern.

Anna Schlette ist Mitglied im Strickkreis und sagt: „Daheim stricken einige von uns auch vorm Fernseher. Ich mache das nur, wenn Diskussionsrunden laufen. Aber nicht, wenn ich einen Spielfilm sehen will.“ Anders Sabine Baar: „Ich höre nur noch Fernsehen“, sagt sie, „ich schaue auf mein Strickzeug und nur ab und zu in den Fernseher. Das reicht, um den Film zu verstehen.“ Wenn nicht gerade Strickkino ist, treffen sich die Strickliesln jeden Freitagnachmittag. Zu der offenen Gruppe kann jeder kommen, der Zeit und Lust hat. Gestrickt wird für den Eigenbedarf oder guten Zweck: „Wir machen gerade kleine Trostbärchen für den Rettungsdienst“, sagt Baar. „Hoffentlich kommt auch die ein oder andere, die heute im Kino dabei ist, zu unseren Stricktreffen.“

Wie das Kino in Königsbrunn für das Stricken begeistert

Eine Kandidatin ist Sonja Weilbacher. Sie strickt privat gern und fühlte sich von dem Kino-Event angesprochen: „Ich kenne einige Damen von den Strickliesln. Eine von ihnen hat über Whatsapp gepostet, dass es heute ein Strickkino gibt. Ich dachte mir: Das ist doch eine tolle Idee.“ Ihr aktuelles Projekt ist ein dunkelgrüner Pullover mit Glitzerstreifen aus feiner Mohair-Wolle.

Monika Schopper und ihre Tochter Denise Weidner sind zum ersten Mal im Strickkino. „Ich habe einen Flyer im Kino gefunden und beschlossen, dass ich mit meiner Mutter herkommen möchte. Wir machen selten etwas zusammen, für uns ist das was Besonderes“, sagt Weidner. Stricken und Fernsehen gehören für Schopper zusammen: „Ich kann gar nicht fernsehen ohne Strickzeug.“ Gestrickt wird, damit Weidners Tochter, Schoppers Enkelin, gut für den Herbst gerüstet ist: Von der Mutter gibt’s bald ein handgestricktes Stirnband, von der Großmutter eine Jacke.

Auch die Schwabmünchner Strickgruppe kommt nach Königsbrunn

Die Strickliesln Königsbrunn sind nicht der einzige anwesende Strickkreis. Auch Angela Börner und Angela Richter von den Schwabmünchner Strickgruppe sind vor Ort. „Wir treffen uns jeden zweiten Freitag im Zullis am Schrannenplatz“, sagt Börner. „Ich stricke und häkle immer beim Fernsehen“, sagt Richter. „Ich kann auch blind stricken, ich schau da nicht hin“, sagt sie und ergänzt: „Vom Film bekomme ich mehr mit als mein Mann.“ Börner sagt: „Beim Fernsehen strickt man meistens etwas Einfaches. Komplizierte Muster kommen eher nicht infrage. Der Film sollte auch eher einfach sein. Nichts, wo man so genau aufpassen muss.“ Ihre Strickfreundin Richter hingegen bringt kein aufregender Film durcheinander: „Ich schaue alles beim Stricken. Krimis, Thriller, Science-Fiction – alles.“ Gut gerüstet sind die beiden: Um den Hals liegen u-förmige Leselampen, die auf ihr Strickzeug leuchten.

Esin Tunay ist Werksstudentin im Cineplex und arbeitet als Serviceleitung. Sie erklärt, wie das Event zustande kam: „Die Strickliesln Königsbrunn haben angefragt, ob man ein Strickkino veranstalten kann. Weil die Nachfrage groß war, haben wir einen Antrag an die Zentrale gestellt.“ Immerhin gab es die Sonderveranstaltung vor einigen Monaten schonmal. „Geplant ist, dass das Strickkino bleibt und alle drei Monate stattfindet“, sagt Tunay. Der Film „Die Heldin“ lief vor einigen Monaten im Kino, gehört aber nicht mehr zum aktuellen Programm. Er zeigt den Alltag einer überlasteten Pflegefachkraft in der Spätschicht auf der onkologischen Station eines Krankenhauses.