Sie stricken, was das Zeug hält - für den guten Zweck

Nicht so sehr um eigene Projekte, sondern um das Gemeinnützige geht es den mehr als 30 Frauen der Strickgemeinschaft „Strickliesln“. Die Idee kam von Petra Fischer und Angelika Koch, nachdem sie sich im Mai 2022 bei der Ausstellung „Möwen, Müll und Meerjungfrauen“ im Lesepark beim Mercateum engagiert hatten. Dabei wurden gesammelte Plastikteile und Meeresmüll ausgestellt, um das Bewusstsein für die Verschmutzung der Weltmeere mit Mikroplastik zu schärfen. Es wurde ihnen ein Anliegen, sich für eine gemeinsame Sache zu engagieren und sich untereinander auszutauschen. Dabei stellt Petra Fischer fest: „Es ist wichtiger denn je, Begegnungsorte im öffentlichen Raum zu schaffen, Menschen Platz für Austausch auf Augenhöhe zu bieten und sich gegenseitig mit Respekt zu begegnen.“

Dies war der Start für die ehrenamtlichen Helfer der „Strickliesln“, die mittlerweile mehr als 30 Mitglieder zählen. Gestartet haben die Treffen im ehemaligen Café Gingko, nach dessen Schließung fanden die Frauen aus verschiedenen Alters- und Berufsgruppen im Lesecafé der Stadtbücherei Königsbrunn einen neuen Platz, an dem jeden Freitag um 14.30 Uhr an unterschiedlichen Projekten gearbeitet wird.

Bei den Strickliesln in Königsbrunn darf mitmachen, wer sich einbringen will

Wer sich einbringen möchte, kann kostenlos teilnehmen. Die Produkte werden auf Spendenbasis abgegeben, über die karitative Verwendung wird abgestimmt. So sind seit Gründung der Gruppe 2022 durch Einnahmen von Märkten und Aktionen über 5350 Euro zusammengekommen, die für gute Zwecke verwendet wurden.

Wenn eine Teilnehmende nicht weiterkommt, helfen die „Cracks“ den nicht so versierten Stickerinnen und Häklerinnen. Nebenbei werden Pläne geschmiedet, neue Ideen und Tipps, aber auch Bücher und Haushaltsartikel ausgetauscht und auch Persönliches miteinander geteilt.

Für diese Zwecke haben die Königsbrunnerinnen bereits gespendet

Die eingenommenen Spenden gingen bisher an die drei Königsbrunner Grundschulen, an den internationalen Frauentag in Bobingen, die Hospizgruppen in Königsbrunn und Bobingen, Weihnachtsgeschenke, Osterkörbchen, Glückswürmchen für die Bewohner des AWO-Seniorenheims wurden liebevoll angefertigt. Aktuell stellen die Damen Kniedecken her, um die im Rollstuhl sitzenden Senioren zu wärmen.

So sehen die Ergebnisse der Strickliesln aus. Foto: Ramona Hofmeister-Weber

In Kollaboration mit dem Cineplex-Kino finden Vorführungen statt, bei denen bei gedimmtem Licht während des Kinofilms gestrickt wird - ein Trend, den die Strickliesln aus Finnland übernommen haben. Das sogenannte „Stickkino“ gibt es etwa schon in München, Wien und anderen Städten. „Wir sind dankbar um Wollspenden und Unterstützung. Wir wünschen uns, dass unsere Werke weiterhin dazu beitragen, ein solidarisches Für- und Miteinander in Königsbrunn und Umgebung zu fördern“, so Petra Fischer.