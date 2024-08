Tag des offenen Denkmals: Kleinaitinger Wasserturm

Seit mehr als 100 Jahren stellen die Wassertürme in der Lechfeldebene markante Wahrzeichen dar, die schon aus weiter Ferne erkennbar sind. Der Kleinaitinger Wasserturm, der zur Sicherstellung der Wasserversorgung der Gemeinde in den Jahren 1912 bis 1914 von italienischen Gastarbeitern errichtet wurde, steht dabei als ein ganz besonderes architektonisches Symbol für die beginnende Wasserversorgung in der Region. Außerdem ist er auch aus heutiger Sicht noch immer als eine technische Meisterleistung zu betrachten und macht einen Besuch daher besonders lohnenswert.

Öffnungszeiten am Tag des offenen Denkmals sind von 10 bis 13 Uhr. Führungen gibt es nach Bedarf ab 10 Uhr durch den Garten- und Heimatverein. (AZ)