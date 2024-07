Königscup: Wettkampf in freundlicher Atmosphäre

Wie in jedem Sommer kurz vor den Ferien trafen sich am Sonntag Tanzbegeisterte aus ganz Bayern in Königsbrunn, um ihr Können im Turnier Königscup zu präsentieren. Was die Solisten, Paare und Gruppen auf die Bühne in der Willi-Oppenländer-Halle brachten, riss das Publikum ein ums andere Mal zu tosenden Begeisterungsstürmen hin. Von morgens um 9 Uhr bis abends um 21 Uhr ging es um die Pokale in verschiedenen Kategorien und Altersgruppen, von den drei- bis fünf-jährigen Minis über Kinder und Jugendliche bis zu jüngeren und älteren Erwachsenen. Der älteste Teilnehmer war 58 Jahre alt. Allen auf der Bühne stand der Spaß am Tanzen und am Auftritt vor Publikum ins Gesicht geschrieben.

Glitzer und Pailletten: Beim Standardtanz wird auch der Ausdruck tänzerischer Leidenschaft bewertet. Foto: Ute Blauert

Kristyna Pawlitschko war mit der Ü30-Gruppe „Hip4Hop“ von Alena‘s Dance Studio, die Publikum und Jury überzeugen konnte, aus Maxhütte angereist. Sie fing vor zwei Jahren mit dem Tanzen an, weil sie sich schon immer gern zu Musik bewegt hatte. Ihre Gruppe trainiert einmal wöchentlich und fährt in jedem Jahr zu mehreren Turnieren. „Der Königscup ist mein Lieblingswettkampf, weil hier die Atmosphäre am besten ist, dank der vielen freundlichen Menschen“, sagte sie.

Vor genau zehn Jahren organisierte die Königsbrunner Tanzgalerie Kuschill unter der Leitung der ehemaligen Profitänzerin Tanja Kuschill das Turnier zum ersten Mal. Nach Anfängen in kleinem Rahmen wuchsen die Teilnehmerzahlen von Jahr zu Jahr. In diesem Jahr waren es über 900 Tänzerinnen und Tänzer, die sich in allen Stilrichtungen maßen. Zu sehen gab es unter anderem explosiven Hip Hop, Standard- und Latein-Tänze in klassischen Anzügen und glitzernden Kleidern mit Pailletten und Fransen oder eine Mädchengruppe in Petticoat-Kleidern, die zu Musik aus dem Film „Grease“ tanzte. Schon Vierjährige führten gelungene Schrittfolgen zu Kinderliedern vor. Dafür gab es Beifall von mehr als 1000 Zuschauern und viel Lob von einer hochkarätig besetzten Jury. Laura delVecchio, Sergio Reis und Rob Lawray vergaben die Wertungspunkte. Ihre Namen sind vielen aus Fernsehsendungen wie „Let’s dance“ bekannt. Sie beurteilten unter anderem die Ausstrahlung von tänzerischer Leidenschaft, die Einheit der Gruppe oder des Paares und die Harmonie von Musik und Choreographie.

Die Kleinsten wagten den Auftritt auf der großen Bühne und begeisterten rund 1000 Zuschauer. Foto: Ute Blauert

Seit Februar arbeitete das Team der Tanzgalerie Kuschill an den Vorbereitungen des Turniers. Victoria Jenne, die zum Team gehört, sagte am Rande der Veranstaltung: „Ohne die Unterstützung von über dreißig Ehrenamtlichen hätten wir die Veranstaltung niemals auf die Beine stellen können.“ Mitgeholfen haben Aktive, Eltern von jungen Aktiven und Familienmitglieder. Es mussten Stühle, Tische, Lebensmittel, Getränke und ein Ofen, in dem Flammkuchen frisch zubereitet wurde, zur Halle transportiert und aufgestellt werden. Draußen wurde eine Hüpfburg aufgebaut, auch um eine Tombola, die Musik, die Verteilung der Gruppen auf die Garderoben und vieles mehr musste man sich kümmern, wie Jenne berichtete. Drei Tage lang bekamen alle Beteiligten sehr wenig Schlaf. „In diesem Jahr können wir jedem Kind eine Medaille überreichen und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen einen Sportbeutel mit einem Aufdruck, der sie an den Königscup erinnert“, sagte Tanja Kuschill stolz. Kuschill selbst half beim Aufbau mit, war Anlaufstelle bei zahlreichen Fragen und gehörte zu den Moderatorinnen der Veranstaltung. Sie feuerte außerdem ihre beiden Söhne an bei ihren Auftritten in den Altersgruppen Minis und Kids und tanzte obendrein selbst, mit der Formation „Sister A.kt“ in der Gruppe Ü30.

Auch die Männer trafen sich auf der Bühne zum Tanz-Battle. Foto: Ute Blauert

Wie bei jedem Sport, brachten die Aktiven Maskottchen mit, machten Dehnübungen vor ihrem Start, gingen überall im Außengelände der Halle ihre Bewegungsabläufe noch einmal durch und wurden von ihren Fangruppen angefeuert. Bei der Siegerehrung sang Tina Schüßler, Sängerin und ehemalige Boxerin aus Augsburg: „Ein Hoch auf uns!“. Die begehrten Pokale wurden von den prominenten Juroren, Bürgermeister Franz Feigl, Tina Schüßler und Mitgliedern des Teams der Tanzgalerie überreicht, bei den Jüngsten begleitet von Wolken aus Seifenblasen.