735.000 gute Gründe für einen Theaterbesuch

Ab Samstag, 8. November, ist es wieder so weit: Die Mittelneufnacher Theaterbühne öffnet ihren Vorhang und präsentiert die englische Komödie „735.000 Gründe“ (im Original: Funny Money) von Ray Cooney. Das Publikum wird für zweieinhalb Stunden in ein Verwechslungsspiel voll absurdem Humor und krimineller Verwicklungen entführt. Bereits zum dritten Mal inszeniert Spielleiterin Tina Münch in Mittelneufnach mit ihrem detailreichen Blick. Das gewohnt hohe Tempo und der typisch englische schwarze Humor, den die Mittelneufnacher Hobbymimen so lieben, können sie auch dieses Jahr wieder beim Stück des Großmeisters der Boulevardkomödie, Ray Cooney, voll und ganz ausspielen.

Was soll man machen, wenn man plötzlich, unverhofft und ohne eigenes Zutun zu einem kleinen Vermögen kommt? Durchstarten und ein komplett neues Leben beginnen? An einem neuen Ort noch einmal von vorn anfangen? Mit Freunden das Geld teilen? Oder doch alles für sich behalten? Und wenn das große Geld dann auch noch so halb legal erworben wurde?

Ein biederes Ehepaar muss sich in Mittelneufnach Fragen stellen

Mit diesen Fragen muss sich das biedere Ehepaar Johanna und Heinrich Liebig am Abend von Heinrichs 49. Geburtstag vollkommen unvorbereitet auseinandersetzen. Dabei gerät nicht nur die Ehe der Liebigs, sondern auch die Freundschaft zu Victor und Bettina, die eigentlich zum Geburtstagsessen eingeladen sind, auf den Prüfstand. Als dann unvermittelt zwei Polizeikommissare in gänzlich unterschiedlichen Angelegenheiten auftauchen, nimmt das Chaos seinen Lauf. Zudem ist die neugierige und distanzlose Taxifahrerin Billy nicht gerade hilfreich, wieder Ruhe in den Haushalt der Liebigs zu bringen. Es wird urkomisch. Unfassbare Lügengeschichten werden dem Publikum aufgetischt, bei denen selbst die Protagonisten manchmal nicht mehr so genau wissen, wo und wer sie gerade sind.

Insgesamt sechs Vorstellungen sind im Mittelneufnacher Gemeindezentrum geplant: Samstag, 8.11. Premiere, Samstag, 15.11., Sonntag, 16.11., Freitag, 21.11. und Samstag, 22.11. jeweils um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 9.11., 15 Uhr, ist Familienvorstellung mit Kaffee und Kuchen (ab 14 Uhr) sowie einer kostenlosen Portion Popcorn für Kinder bis 14 Jahre. Kartenreservierungen sind unter theater-macht-spass.de oder jeweils mittwochs und donnerstags von 17 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 08262/960657 möglich. Der Eintritt beträgt acht Euro, für Kinder bis 14 Jahre fünf. Saal öffnet eine Stunde vor Beginn. Die Theaterfreunde sorgen für das kulinarische Wohl.