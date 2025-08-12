Theatergruppe spendet den Erlös aus einer Saison

Eine schöne Überraschung hatten Spielleiter Gerhard Gollwitzer und Schriftführerin Carola Schißler im Gepäck: Die Theatergruppe Mickhausen spendete den Erlös aus der Theatersaison 2024 in Höhe von 1000 Euro für einen guten Zweck. Jeweils 500 Euro gingen an den Kindergarten Mickhausen und den Kindergarten Scherstetten. Jutta Schnell, stellvertretende Leiterin des Kindergartens Mickhausen, und Tamara Ruchti, Leiterin des Kindergartens Scherstetten, nahmen die symbolischen Spendenschecks entgegen. Das Geld wurde auch schon sinnvoll investiert: In Scherstetten konnten neue Spielmaterialien angeschafft werden, während in Mickhausen das Pumuckl-Theater für die Kinder auf die Bühne gebracht wurde.

