Schwabmünchner Teams überzeugen

In der Verbandsliga Südwest konnte die zweite Mannschaft den schwäbischen Rivalen vom Post SV Augsburg in der heimischen Halle deutlich mit 7:3 bezwingen. Matthias Pianowski, Michael Sattelmayer und Amar Nezic konnten ihre Spiele teilweise im entscheidenden fünften Satz jeweils gewinnen. Lediglich Simon Wild unterlag in seinen beiden Einzeln. Mit 7:5 Punkten befindet sich das Team nun im Tabellenmittelfeld und geht mit Rückenwind in die kommenden Spiele gegen die SpVgg Thalkirchen und den TSV Neuried II.

Ebenfalls ein Erfolgserlebnis konnte die erste Herrenmannschaft in der Oberliga Bayern erzielen. Nachdem nach den bisherigen fünf Partien noch kein Punkt auf der Habenseite stand, konnte im Heimspiel gegen den TSV Windsbach II immerhin ein Unentschieden erreicht werden. Leider gelang es dabei Daniel Neumann nicht, im letzten Einzel beim Stand von 5:4 den ersten Sieg perfekt zu machen. Trotzdem überwog anschließend die Freude über den Punktgewinn. In der nächsten Partie am kommenden Wochenende beim Tabellenzweiten TV Etwashausen wird es dagegen sicher schwer werden zu punkten. Eine Woche später wiederum ist der TSV Neuried an der Singold zu Gast, wo ein Punktgewinn durchaus möglich ist.

Auch im Einzelsport konnten die Schwabmünchener Akteure Erfolge verbuchen. Bei den Bezirkseinzelmeisterschaften 2024, die gemeinsam durch die Tischtennis-Bezirke Schwaben-Süd und -Nord in Mindelheim ausgetragen wurden, gelang dem TSV im Herren-Doppel der A-Klasse mit den Siegern Matthias Pianowski/Peter Angerer sowie den Zweitplatzierten Christian Fürst/Michael Sattelmayer ein doppelter Erfolg. Im Einzel der A-Klasse errang Peter Angerer den zweiten Platz hinter dem Sieger Markus Bott vom TV Boos.