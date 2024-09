TK- Maxx eröffnet im Neo Königsbrunn

Pünktlich um 10 Uhr öffnete sich die Tür des neuen TK-Maxx Stores in Königsbrunn und zahlreiche Shopping-Fans drängten in den Laden. Schon auf den ersten Schritten in den neuen Verkaufsbereich des führenden Off-Price Einzelhändlers waren Vorfreude und Erwartungshaltung spürbar. Bis zum frühen Nachmittag waren bereits hunderte Kundinnen und Kunden in der neuen Filiale erfolgreich auf der Suche nach den besten Deals. „Wir sind überwältigt, dass sich heute so viele Shopping-Fans auf den Weg in unsere Filiale gemacht haben. Es freut uns, ab sofort allen Königsbrunnerinnen und Königsbrunnern Top-Marken und Designer Labels zu günstigen Preisen zu bieten“, sagt Store Managerin Mirza Halkic. Im Rahmen der Eröffnung entstehen bis zu 45 Arbeitsplätze in verschiedenen Positionen des Verkaufs. Auf1412 Quadratmetern im neuen TK Maxx Geschäft kann ab sofort eingekauft werden. (AZ) Foto: TK Maxx

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis