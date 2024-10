TZE-Theater spielt in der evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn

Das deutschlandweit tourende Theater zum Einsteigen (TZE) führt sein aktuelles Stück, die Komödie „Das entfernte Gefühl“ am Sonntag, 13. Oktober, in den Räumen der evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn auf. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr im Königsbrunner Industriegebiet Süd.

Laientheaterstück über Gefühle und den Umgang damit

Seit 20 Jahren ist das Theaterensemble in wechselnder Besetzung mit Laiendarstellern unterwegs. In der Komödie „Das entfernte Gefühl“ geht es um Maja. Die ist so hochemotional, dass sie sich ihren Gefühlen ausgeliefert fühlt. Deshalb möchte sie ihre Gefühle mithilfe eines Hormonpräparates unterdrücken. Das Problem daran: Die Wirkung ist unumkehrbar. Als Majas Familie von ihren Plänen erfährt, treten sie in Aktion. Doch gelingt es ihnen, Maja umzustimmen?

Der Eintritt zur Vorstellung ist frei. Freiwillige Spenden für das Theater-Projekt sind willkommen. Das Stück ist in etwa ab zehn Jahren geeignet und dauert rund 85 Minuten. (AZ)